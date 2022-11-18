飛鵝山→將軍澳 地標新橋率先賞 大上大落之旅 城景多面睇

第1站：飛鵝山鳥瞰啟德「積木」

今次自駕遊路線全程約26公里，需時5至6小時左右。記者選在新蒲崗起步，因區內的越秀廣場、寧遠街、康強街、錦榮街一帶都有停車位，附近亦有不少出名食店，例如衍慶街以小籠包聞名的手拉麵小廚，以及備受沙嗲牛肉麵關注組關注的錦榮街肥仔銘茶餐廳等，可以吃飽美食才展開今次大上大落之旅。

無論在上述哪條街起步，都可以經爵祿街→景福街→景泰街駛出太子道東（圖一），經過采頤花園及彩虹邨後左轉入龍翔道中線，經交通燈位後第2個出口駛出（圖二），一路沿清水灣道行駛約4至5分鐘，經過左手邊的德望學校後，留意左邊駛入飛鵝山道的路口，就可開始一段漫長又曲折、全長約4公里的「長命斜」旅程。

在天朗氣清的日子，彎多路窄的飛鵝山道不算太可怕，挺有駕駛樂趣。但記緊小心控制車速及入彎角度，並時刻留意前方或轉彎位有沒有行山客或騎單車人士經過。當行駛約3.5公里、右邊見到東洋山時，注意不可轉入右邊岔路，應保持向前，並準備好將要來一個U turn。行駛約10分鐘已可駛上接近山頂位的涼亭，可泊好車慢慢欣賞山腳下的九龍半島美景，若空氣質素好的話，連港島北岸，還有連接九龍及青衣的昂船洲大橋都可清楚看到。

九龍半島近年最大的變化，莫過於被九龍灣、新蒲崗及土瓜灣包圍着的啟德發展區建築群。從山上鳥瞰，多個地盤工程進行得如火如荼，四處冒出的高樓有點像積木。啟德將變成怎麼樣？相信未來一段時間，每次上山都會看到不一樣的城景。

看完風景，可順着飛鵝山道下山。經過扎山道停車場觀景台時，可以從更近距離觀賞山下城景，細節更加豐富，別有一番風味，欣賞過後可轉入扎山道回到市區。由扎山道觀景台駛至清水灣道德望學校一段，全長約3公里、彎彎曲曲的下坡路，是駕駛技巧的大挑戰，需小心煞車組件負荷過重，引發過熱失靈風險（詳見「落斜技巧」）。●

第2站：安泰邨白色巨塔 賞「世界級」街坊景觀

由觀塘入將軍澳，通常會走將軍澳隧道。今次走另一條較冷門的路，在扎山道出口左轉再次駛上清水灣道，並在駛出飛鵝山道入口前方的「清水灣道／新清水灣道」交接口時，迅速靠到最右線，以便於交通燈位右轉到安秀道，再接上寶琳路駛入將軍澳。安秀道全長約2.5公里，沿路可見到藝人林青霞的「超豪木屋」，也途經先後於2016及2017年分階段入伙的安達及安泰兩個新型公共屋邨。

兩個屋邨初期以缺乏配套聞名，居民須走到鄰近的觀塘、順天邨購物，邨內更特設大型升降機塔供居民出入。當中安泰邨的升降機塔高十多層，塔頂有被網民戲稱為「世界級」的無敵開揚城市景觀，相比剛才在飛鵝山上遠觀的美景，這個位置更接近山下樓房，更能感受四周街坊的生活氣息。●

第3站：遊小夏威夷 瀑布雙美爭寵

參觀完升降機塔，可沿安秀道一直駛到尾，左轉進入寶琳路及寶琳北路，一直往下駛，經過翠林體育館後很快便會駛到寶康路前的交通燈位，於燈位左轉駛入將軍澳村，穎禮路一段設有多個兩小時咪表位。泊好車後，走上穎禮路迴旋處旁小斜路，沿右邊村屋前的小路走可到達一條小橋，左邊小路掛有一幅印着「小夏威夷徑」大字的帆布，沿樓梯直上便來到一個十字分岔口，直上可到達小夏威夷瀑布，左轉則可到達它的下游──蓮苑臺瀑布。往小夏威夷瀑布較遠，連休息來回約需1小時，蓮苑臺瀑布則來回行程約40分鐘。小夏威夷瀑布位置較開揚，在稍前的上游位置留下一個已荒廢的堤壩遺址，尾段則有一個由多塊大石組成的平台，可遠眺將軍澳市中心。而蓮苑臺瀑布並未設有正規的休息設施，遊人只能坐在石地上休息，不過記者還是較喜歡它，因為瀑布的落差較大，而且更容易到達。●

第4站：將軍澳海濱散步 跨灣大橋12月開通

玩了3、4個鐘，是時候醫肚，今次選擇了將軍澳區內一個隱世商場──海天晉匯。為何「隱世」？因為在唐俊街兩個商場主要入口，都很難發現商場名，令人以為是設計時尚的屋苑，就連自駕也很容易錯過入口。不過，隱世的好處是容易泊車，而且商場全年無休，提供購物滿$100即享免費泊車兩小時優惠，即使食完飯再往將軍澳海濱公園散步，額外多付$15泊車費已足夠。

商場內有一間以單車及露營作主題的西餐廳PELOTON，採用灰色牆身搭配木枱椅的簡約風格，牆上懸吊了多架單車，靠窗位置則擺放了兩套露營用枱椅，是受歡迎的打卡位。PELOTON另一特色是自家製手工意大利麵，當日點了招牌的阿拉斯加蟹肉、虎蝦粉紅汁手打意大利麵，稍粗的麵身帶柔韌口感，少許粗糙的表面相當掛汁，加上蟹肉絲及醬汁分量頗多，不用擔心不夠撈麵。

吃飽後，不妨到將軍澳海濱公園散步，在海岸邊可遠眺將於12月11日開通的跨灣連接路大橋，待通車後，居民將可利用它及「將軍澳——藍田隧道」出入將軍澳，有望分流現時將軍澳隧道繁忙時段的龐大車流。大橋上設有單車徑及行人路，相信下月起將會成為區內打卡新點。●

文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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