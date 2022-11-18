書畫學堂 傳承文化技藝

西泠印社始於杭州，具百年歷史，號稱「天下第一印社」，專研金石、篆刻，兼及書畫；集古齋則為本地文化藝術品牌。2017年，兩者在港合辦西泠學堂，教導書法、繪畫、篆刻等中國藝術，以香港為基地，旨在傳承和弘揚中國傳統文化。當年除了是回歸20周年，更適逢時任西泠印社社長饒宗頤百歲壽辰，挾着雙重意義，揭起西泠學堂的序幕。

「書法入門至少10年」

西泠學堂不囿於香港，更劍指澳門、台灣、新加坡、日本、澳洲等地，惟受疫情所礙，計劃無奈滯後。然而，今年亦出版了3本中國藝術入門教材——書法入門、篆刻入門和中國畫入門。教材讓錯過課堂的學員重溫，好讓他們跟上學習進度，或供書法、篆刻或中國畫愛好者參考。

上述書法入門由上海大學上海電影學院教授白鶴撰寫，雖其專業為中國美術，但與書法藝術相知相遇52載。他教學時秉承「有教無類，因材施教」的精神——無論初學者還是進階者，也樂意教導，再按學員的程度，助他們精進。他說：「入門班其實入不了門的，我們老一輩講『其實書法入門至少10年時間』。」所以在班與班之間，他也會彈性處理。對他而言，種種中國藝術培訓是在「搭建一個全新的兩地藝術文化交流平台」，藉此「將中國傳統藝術文化推向香港以及海外」，以得到傳承。他認為藝術「傳承必須從小孩子開始」，「專門向小孩子講解，讓他們不止學好書法，亦讓他們第一步親近中國的書法藝術……產生一種（對中國文化的）感情、一種愛」。

匯三地各派 立文化自信

西泠學堂也從台灣邀來國畫名師黃湘詅，她認為西泠學堂最需要建立起香港的文化自信。她師承父親黃君璧的畫派——白雲堂，她說：「將父親的藝術透過教學傳承下去，是一件很有意義的事。」她強調白雲堂並非嶺南派，從歷史根源便可見一斑。黃君璧在廣州跟李瑤屏習畫，爾後經多番臨摹，自立白雲堂獨樹一幟；而嶺南派等人都曾到日本留學，畫風吸納了日本畫的精髓，畫面富透明感。風格上，白雲堂是「從傳統功夫裏面有自己的風格」，傳統功夫有如用畫、線條等，再加上寫生的寫實技法，如光影、立體感等，令畫面看起來「清秀、自然、優雅」。以白雲堂著名的瀑布為例，除傳統的瀑布外，亦擅於繪畫動感十足、恍如躍動的飛瀑，襯以周遭草木，更顯澎湃洶湧。

另一邊廂，國畫名師伍月柳教授先後師從嶺南派趙少昂、白雲堂黃君璧，集兩家之大全。在此之上再有喜好寫生的習慣，故建構出其畫作獨有風情。寫生對象喜好內地的名山大川，「移山倒海」到畫紙之上。她還吸納了外國藝術的新潮變化，先用水、墨、筆、紙（宣紙）渲染基本形態，再從形態聯想，最後加筆構造。她改用宣紙創作，異於趙少昂常用的麻紙，原因在於水墨變化更大和宣紙吸墨效果更佳。教學時，她則按學員喜好教授。欲畫花鳥，就教導嶺南派一絕的構圖和運筆；欲畫山水，則先教基本功——結構、形態、人物造形等。問到學員多久才能掌握，她笑言「視乎天分」。●

西泠學堂工作坊及大師班

日期︰即日至11月19日

地點︰香港會議展覽中心展覽廳5G

查詢︰bit.ly/3A2fnzV

文：嚴嘉栢

編輯：文顥孜