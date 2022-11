沙發薯：上電視被糟質——被討厭的名人唯一出路？

Matt Hancock不是單單一個高官那麼簡單,自2021疫情時期他已被視為英國政治最乞人憎的人物之一,是Boris Johnson聲名狼藉的內閣成員之一,象徵着保守黨的欠道德及虛偽不誠實。疫情期間,保守黨政府的高官講一套做一套,叫大眾遵守社交隔離措施,但自己卻違規。事緣政府政治顧問Dominic Cummings斷正違規,被迫辭職,但臨走前他將矛頭指向政府領導層及Matt,指摘他們的失職、下流行為令過千上萬人因疫情而死亡,尤其是Matt更應被炒;然後一個月後Matt終被報紙揭發違社交距離規則,而且更被閉路電視捕捉到已婚的他與女同事親熱。醜聞一出自然引起全國公憤,他翌日即引咎辭去衛生大臣一職。

公眾恥笑他的心不會因為他辭職而減退,當英國保守黨新首相Rishi Sunak 10月正式被委任,一眾保守黨員向他恭賀時,他逐個握手,唯獨冷落Matt,證明Matt在黨亦不受歡迎,不被重視,標誌他的政治生涯正式完結。

Matt Hancock真人騷收巨款

政治路行到盡頭,有生意頭腦、本是經濟家的Matt自然要為自己的「錢途」想想辦法,不走政治,他決定進軍娛樂圈:11月1日ITV公布他將會出現在最新一季的真人騷I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!,再次讓他成為全英國焦點。

I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!是英國其中一個最受歡迎的真人騷,已有20年歷史,在2002年首播,今年播出的已是第22季。點解可以長做長有?因為節目專請熱門的B到C級名人參與,要他們在森林一起生活,接受各種難頂挑戰。簡單而言,節目的賣點就是糟質名人,看他們接受各種難頂挑戰,包括吃重口味食物及各式各樣與蛇蟲鼠蟻有關的難題。

仍然是政府人員的Matt收巨款出演真人騷,自然引起爭議。他先被保守黨收回他的黨鞭,被踢出議會,然後大眾抗議他上這個節目,請願接收到逾4萬聯署,有親屬因COVID-19離世的群組尤其憤怒。報道指他收逾40萬英鎊的酬勞,但他將會捐出大部分到慈善團體,他表示上這節目的原因是希望提高大眾對有閱讀障礙的小童的支持及注意,因為他自己本身亦有閱讀障礙。

除了這偉大志願外,他亦說上節目是因為要讓大眾明白政客亦是人,他們其實與普通人沒什麼分別。講到尾,其實不過是想藉節目來洗底,改善形象。所以縱使一口美麗動機,他在節目中亦受到其他參賽者的質疑及批評。同時,由於每集節目都會由觀眾投票選出誰人接受殘酷測試,當然他就是觀眾「最愛」,不斷接受變態挑戰,先與鱷魚同游,再來吃羊睾丸及駱駝,全部都按劇本上演。

看着乞人憎名人政客在電視上被「虐」,是否大快人心?見仁見智。這是否就是這些已成討厭藝人政客的唯一出路?或者這是近年突然被港人討厭的歌手明星可以認真考慮的問題。

文:陳Damon(chandamon.com)

[文化力場]