local mode：果渣製純素皮革 肩負社會責任 環保休閒鞋 承載美好希望

KIBO的創辦人Natalie在高級時裝及美容界工作超過10年，曾於國際品牌擔任市場計劃、行銷及電子商務等工作。對時尚和設計充滿熱情的她，卻同時感到時裝工業對環境帶來的傷害。另一名創辦人Simon的家族從事鞋履生產和貿易，替很多國際品牌代工讓他看盡業界百態，當市場各類資源成本都在上升，時裝鞋履的價錢卻能保持低價，因為客戶只着眼降低成本來追求銷量，對物料質素的要求愈來愈低。

KIBO源自日文希望

Natalie和Simon的工作經驗令他們在創立KIBO時，堅信創作同時亦需負起社會責任，認為時尚品牌亦應追求可持續發展和其他有利於社會的抱負。品牌名字KIBO源為日文中希望一詞的讀音，二人再將之引伸為「第二次機會」的意思。事實上面對現今時裝界的速食文化，造成驚人的浪費和污染，他們銳意肩負環保的使命，讓廢物重新發揮功能。KIBO利用皮革廢料配合再生塑料來重造精美柔軟的「新」皮革，成為品牌第一個名為Recycled Leather Kicks的休閒鞋系列。「系列雖然只是常見的小白鞋款式，但我們選用非常環保而且資訊透明的物料，顯示我們背後與眾不同的理念。」Natalie解釋。

細小原件也可持續

曾在一線時尚及美妝品牌工作過的Natalie，深明大品牌雖然在多年前已開始注重可持續發展，不過大企業的架構既多且複雜，令可持續發展需時漫長且成效不彰，反不及初創品牌能容易「轉身」。Natalie稱：「起初我們的小白鞋並非全以環保物料製造，但為堅持品牌理念，要做到連細小的原件也可持續，於是果斷作出改進，令今天的小白鞋接近完全100%由環保物料製成。」其實以Recycled Leather Kicks為例，鞋身使用的是環保「新」皮革，製作採用無溶劑，並重用95%製作過程的水，碳足迹是天然皮革的二十分之一；內裏物料是回收膠樽或再生棉；鞋墊的水松木表面具天然防菌防臭功能，回收發泡膠的底部形狀則按照人體工學設計；鞋帶和襯裏是100% rPET（Recycled PET Fabric）消費後塑料，鞋底則採用回收天然橡膠……對各式環保物料的認真講究實在無可挑剔，而且品牌會將部分收益捐予非牟利機構Compassion First，讓機構能持續幫助人口販運的受害者。

不盡不實greenwashing產品充斥市面

不過Natalie補充：「市面上有很多產品是經過greenwashing的，例如一雙鞋聲稱以環保物料製成，但所佔百分比可以少至5%到10%，因此消費者要更精明了解清楚，才能推動大品牌做得更多。」使用環保物料的成本相信比傳統物料更高，因此才有greenwashing這些不盡不實的產品充斥市面。Natalie慨嘆道：「不錯，環保物料的成本真是高很多，而且使用非傳統物料更需要倚靠造鞋師傅出色的手藝，我們慶幸工廠能夠配合我們的需求。」

KIBO的休閒鞋產自中國大陸，對此有人可能仍對Made in China存有一點偏見，為此品牌強調生產的透明度，而且還取得多項國際認證，令消費者對其理念和產品都更有信心。Natalie稱：「我們取得多項國際認證，例如GRS（Global Recycling Standard）全球回收標準的認證，和保障工人權益的BSCI（Business Social Compliance Initiative）認證等。雖然KIBO是個小品牌，但我們堅持達到國際標準，令消費者對產品更加信任和支持。」

15個蘋果果渣製一雙休閒鞋

說到全新推出的Apple Kicks系列，是以蘋果榨汁後的果渣製成純素皮革物料，過程大概是將果渣乾燥並研磨成粉末，再與木纖維混合，最後經表面處理並壓縮成「新」皮革，其特性比其他植物皮革擁有更優質的觸感，質感亦酷似真皮，而每雙Apple Kicks休閒鞋只需約15個蘋果果渣製成，令人驚歎可持續發展科技的日新月異。Natalie稱日後會繼續引進新的環保物料，推出新鞋款或其他產品。品牌以網店銷售為主，不過鞋類產品最理想當然是能親身試穿，因此最近在K11 MUSEA開設快閃店，店內設有香港藝術家Makui製作的環保藝術牆作打卡位、個人化工作坊，還展示了環保物料的原型和製作過程，對可持續時尚有興趣的讀者實不容錯過。●

品牌名稱：KIBO

成立日期：2020年

品牌概念：每雙鞋子與顧客踏出的每一步，都承載着對美好世界的憧憬與希望。

貨品種類：□時裝 ■配飾 □化妝護膚品 □其他：

客群：■女 ■男 年齡：■15-25 ■25-35 ■35＞

銷售點：□實體店 ■網店 □IG store □直播 □市集 ■其他：實體店寄賣、快閃店

生產地：□香港 ■內地 □其他 備註：產品採用高端環保物料製成

KIBO Pop-up 快閃店

日期：即日至2023年3月27日

時間：上午11:00至晚上9:00

地址：K11 MUSEA 3樓Mini Park

查詢：www.KIBO.eco

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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