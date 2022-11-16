虛擬新世界：虛擬偶像求才若渴

蔡：香港也有土產虛擬偶像，例如某會計公司的代言人、某老牌銀行的推廣大使，鄒sir，到底本地跟外國的發展有什麼差距？

鄒：本地的虛擬偶像比較簡單，多是2D平面動畫設計，大部分也沒有配合創新科技應用，推出後坊間沒有太大迴響。其他國家的虛擬偶像已經藉影像科技如VR虛擬實境、AR擴增實境、XR延伸實境、Hologram全息投影等，讓虛擬設計融合現實場景，有如真人般栩栩如生地呈現，跟港產的不可同日而語。

蔡：我也見過外國的虛擬偶像，確實跟真人沒什麼分別，怎樣能做到如此立體和高像真度？

鄒：要做到像真，創作者須經過繪畫、建造立體模型、學習動作捕捉及口形說話等技術，再通過動畫、CG及音樂製作，令2D的形象設計變成3D立體的形態，在網絡上或現實場景表演。背後除了可以用真人操控，更可以用AI人工智能訓練及對話，形態之真實程度令人拍案叫絕，甚至有粉絲為之瘋狂。近年虛擬偶像的演出待遇和受追捧程度已不亞於真人偶像，更多是同場配合真人偶像或分擔不同的表演。

AR眼鏡與「李未可」智能溝通功能

蔡：我知道內地有個虛擬偶像叫「李未可」（圖），官方頻道剛宣布與JBD聯合打造其首款戶外可穿戴雙目的AR眼鏡。

鄒：是的，這款外觀與普通黑超無異的眼鏡，卻擁有與李未可智能溝通的功能。不但可以吩咐「她」幫忙選擇音樂、導航、拍攝等，未來更會出現在用戶前面，在特定場景下提供各種各樣貼身的服務，符合科技愛好者對AR眼鏡及粉絲對虛擬偶像的期望。

軟件湧現 創建虛擬化身

蔡：近年流行的民間虛擬偶像VTuber與真正的虛擬偶像有何分別？

鄒：真正的虛擬偶像是利用電腦複製技術創造的「人造人」，建基於面部及嘴形捕捉、機器學習、3D模型建設、動畫處理及視覺增強效果等。VTuber就是廉價版的虛擬人物設計，這名詞最初在2016年針對虛擬在線人物Kizuna AI創建，直到幾年前VTuber還僅限於少數帳戶。但近年市場湧現價廉物美的動作捕捉軟件，配合面部手勢識別及動畫設置，使得幾乎任何人也可以簡易的創建虛擬化身，出現在全球最大的短片平台與他人互動。

依我愚見，香港現在求才若渴，期望施政報告能夠扭轉局面，高質的科技人才及虛擬偶像同時湧現，增加香港的競爭力，亦有助香港經濟發展。

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文：香港數碼資產學會理事鄒健宏 X 特約記者蔡永中