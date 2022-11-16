秋拍人氣女性藝術家作品 草間彌生引領進入視覺迷宮

今季秋拍，富藝斯與永樂拍賣聯合舉行「二十世紀及當代藝術和設計」拍賣會。近年富藝斯積極與多個同業合作，透過伙伴在內地市場的脈絡，把其擅長的二十世紀及當代藝術和設計輸出至不同華人藝術圈的角落。富藝斯香港二十世紀及當代藝術部主管Isaure de Viel Castel指，很想發掘全球一眾有潛力的藝術家進入亞洲。過去幾年，拍賣行不斷在香港締造國際女性藝術家的世界拍賣紀錄。

要數藝壇最受矚目的女性藝術家，又怎少得草間彌生？適逢11月本港M+博物館舉辦她在日本以外的亞洲最大回顧展，人氣必然急升。要找「女將軍」在今季秋拍領導一隊「女性大軍」，由現年超過90歲、來自日本的「波點女皇」領軍，實在最適合不過。今年5月，草間彌生的《無題（網）》在富藝斯紐約春拍以超過1000萬美元（約7842萬港元）成交，可見其在拍賣市場上仍「老當益壯」。拍賣行趁她在亞洲舉行最大回顧展期間推出其他作品，很大機會再創佳績。今次的焦點，是在晚拍中亮相、她於2013年創作的《無限網（GMBKA）》。

重複手法建立金橙色網 律動連綿不絕

這是藝術家最為人熟知的《無限網》系列典範之一，意念和畫面相信大部分香港人都不陌生。在加入亮粉的黑顏料打底畫布上，用重複手法建立熠熠生輝的金橙色網。細心觀看，你會發現它是以不同密度構成，每個單獨繪製的線條隨着穩定的脈動，於畫布上擴張和收縮，感覺它正在呼吸或心跳，引領你進入視覺迷宮。當你感到其律動連綿不絕、開始眼花撩亂之際，可站遠一點再看，會發現其畫筆下每個觸點不斷重複，似是一個魅惑人心的迷宮，令你不願離開。此作是作者利用壓克力顏料取代油畫顏料的成熟作品，標誌着她重拾初心，以水性顏料做為媒材、回溯最初以傳統水彩顏料創作日本畫的時刻。

而她另一重鎊作品《紅靴》則較具象，以一隻紅色高跟鞋為主體，畫面中充滿圓點和植物，散落的種子反映她和自然世界的聯繫。她喜愛圓點、南瓜和花朵圖案，主要來自她在農場和植物園的童年回憶。此作歷史較久遠，於1979年面世，那是草間彌生人生中充滿不確定的時期。當時她從紐約返回日本6年，入住東京一間精神療養院。

描繪社會邊緣群體

除這位「大家姐」外，拍賣亦展現一眾國際藝壇矚目年輕女將的才華。收藏家都有一雙慧眼，但出發點不一定相同。有人喜歡她們作品表面的美，也有人被作品背後的市場價值吸引。來自蘇格蘭的Caroline Walker今次初登亞洲拍場，她的來頭不小，最近在倫敦一個藝術周拍賣成為焦點，作品在一次晚拍中刷新兩次拍賣紀錄。其作品獨特之處，是從女性角度窺視女性，描繪社會邊緣群體中的女生。她在2009年完成藝術碩士後在全球陸續舉辦個展，作品隨即被美術機構納入收藏。今年11月她在上海K11舉辦個展，拍賣行在此時把其作品《化裝舞會》亮相也是準確的計算。

Lucy Bull是另一位前瞻和令人期待的年輕女畫家。這位90後女生去年在洛杉磯舉辦展覽後，成為藏家和評論員新寵。作品十分迷幻，運用動態紋理、重量和空間創造出令人陶醉的視覺體驗，不少行內人士預言她成為西方抽象派領航員。其佳作《8:50》於富藝斯今年春拍首登亞洲便以超過1100萬港元成交，刷新藝術家世界紀錄，大家對其秋拍中的《愛心樹》充滿期待。畫面由內而外散發出空靈光芒，霓虹色調與深淺不一的松綠色和普魯士藍相輝映，感覺像海市蜃樓一逝而過，留下無限遐想和回味。

作品專注於自然與文化關係

同樣以超現實、模糊的視覺語言說話，以抽象筆觸探索人類體態的還有Christina Quarles的作品。她是跨種族的酷兒女性，常從個人經驗中獲取靈感。去年她在北京X美術館舉行亞洲區首個大型個展，亦在芝加哥當代藝術博物館舉辦個人創作生涯至今最大規模的個展。而Michaela Yearwood-Dan的高色彩強度雙聯作《渴望又有什麼用》極吸睛，將文字和手勢標記結合成滿有活力和表現力強的色彩。其特色是透過作品觀察社會問題，從個人角度記錄對種族、階級、性別和環保的思考。作品專注於自然和文化關係，將植物圖案和主題融入鬱葱的環境，爆發出引人入勝的視覺效果。最近其作品《應對機制》於富藝斯倫敦拍賣上以239,400英鎊（約2135,115港元） 成交。

波蘭女畫家Ewa Juszkiewicz於2012年起把作品焦點放於女性肖像上，希望打破女性形象在藝術史中，尤其文藝復興時期對美麗、完美和順從的限制。樹葉、織物或頭髮等元素遮住了主角們的臉，散發出超凡脫俗和怪誕的神秘感。今次她於2017年創作的《無題》以先製作頭頂樹葉模型，再以描繪靜物的方式創作。用同樣方法創作的一幅作品已被波蘭一家當代藝術博物館納入永久收藏。此外，多明尼加藝術家Hulda Guzmán的作品將在今次秋拍首度於拍賣市場亮相。作品《然後我抬頭了看》在2018年雅典個展中首次亮相，同期作品入選2019威尼斯雙年展。她受多明尼加共和國東北岸城市的影響，生成其與自然相關的超現實主義風格。其作品把木質紋理作為畫作的一部分，畫面右下角霓虹燈反射的動物群剪影，顯然是其祖國自然環境的縮影。

■富藝斯與永樂拍賣聯合舉行「二十世紀及當代藝術和設計」香港秋季拍賣

香港預展：11月27日至12月1日

日間拍賣：11月30日

晚間拍賣：12月1日

地點：金鐘道88號JW萬豪酒店

查詢：www.phillips.com

文：呂一心

編輯：陳淑安

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