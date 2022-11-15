多元導航：「童」你一起理財

根據美國生涯規劃專家雪麗博士在其名著《開創你生涯各階段的財富策略》中的建議：「四歲（兒童）開始學習理財不算早，已經可以學習掌握理財的最基本知識，包括消費、儲蓄、給與，並進行嘗試。」

不少學者指出要增加小朋友對於金錢運用的能力，遊戲和真實體驗是孩子學習新事物的最佳方式之一。家長可以嘗試透過遊戲、日常訓練及桌上遊戲等活動，讓孩子快樂地吸收理財觀念及技巧，培養孩子獨立自主管理金錢的能力，比僅僅透過自行使用管理零用錢有更深刻及有趣的體驗。以下介紹兩類方式，讓家長參考。

桌遊學理財 金錢有限控開支

許多要運用資源去完成目標的桌上遊戲如「卡坦島」、「我愛發薪日」都可以幫助孩子學習如何正確理財。遊戲中孩子會了解每一筆開銷都需要付出代價，而且金錢是有限的，必須控制開支和在適當時候調撥資源才能達到最大的效用。

生活體驗 炒一碟菜多少錢？

除了桌上遊戲之外，家長也應該給予孩子一些日常金錢體驗，讓他們能夠獲得經驗如何管理和使用金錢。雖然小學生經常遇上與生活相關的數學題，例如﹕「白菜1斤$10，連豬肉1斤$70，媽媽共需付多少錢？」但孩子又知否現實生活裏，需要多少錢去製作一碟白菜炒肉片。家長可讓孩子負責在預算金錢內購買食材，為家人準備晚餐。相信孩子會感到很有挑戰！

以下為一些基本方向，教導家長如何在日常和孩子討論理財的重要：

1. 在日常生活幫助孩子了解不同貨品的價值及儲蓄的用途。

2. 與孩子一起制訂預算，為家庭開支制訂上限。在家中當眼處貼出家庭必然開支帳單，如電費和飲食等開支，提醒避免超支。在每月最後一天，花一點時間和孩子討論當月的開支和下個月有否需要調節。

3. 與孩子訂立理財目標，鼓勵他們為特定目標儲蓄。

4. （進階）教導他們不同類型的投資，以及如何在資金方面做出明智的選擇。

在此鼓勵家長，善用更多潛藏於生活中的黃金教育時機，多給予孩子參與日常生活理財的機會。如希望獲取更多有關理財教育的資訊，歡迎瀏覽本中心網站：fechk.org

本中心早前推出《小怪獸儲蓄週記》記帳本讓家長免費下載及列印，教導孩子每天記錄消費開支、訂立儲蓄目標，鼓勵他們培養記帳習慣，從小建立健康的理財觀念，享受親子時間，開啟與小朋友的「Money Talk」！

■免費下載及列印記帳本（圖一）

文：張子恒（香港家庭福利會認可理財社工）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

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[Happy PaMa 教得樂 第423期]