潮媽寶典：做靈魂有趣的「野」媽媽！

Tibby形容自己是一個「穿梭在城市和山野間的普通媽媽」，她在工作日行走城市間，接送孩子上下學，照顧一家人起居飲食；只有周末才有自己的時間，便約上三五知己或帶孩子親近大自然。Tibby憶述：「兒子3歲就和我走郊遊徑，途中他也許能看到平時少見的動物，比如牛、野豬、野猴、山羊、蜥蜴……不僅滿足他的好奇心，也讓他認識到人與動物可以和諧相處。最重要的一點是，行山讓他體會堅持的意義。」最近，幼稚園一份功課要他訪問家庭成員的興趣，並畫出答案。Tibby 5歲半的兒子沒有訪問媽媽，自作主張就畫了一張和媽媽一起行山的畫作。看來，熱愛大自然的種子已在他的心裏生根發芽。

古語有云「三十而立」，而現代都市劇主推「三十而已」，戀綜節目更稱30歲只是「半熟」年齡。Tibby回顧她的30歲歲月有感而發：「這一年，我爬了36次山，探索香港大大小小共15個小島，看了43場日落，學懂游泳，體驗了獨木舟、自由潛，把空餘的時間都留給了自然。我感覺特別快樂，這種快樂不是包包或物質能給我的。想學就去學，想體驗就去體驗，永遠不怕遲！」

「野」媽媽是壞媽媽？

筆者和Tibby年紀相近，受她影響，從去年10月也開始上山下海，利用周末空餘時間走過香港20多條行山路線，出海10餘次，這樣的數量完勝過去7年在香港的戶外經歷，眼睛收穫無數風景，心靈更添安然豁達。曾有家人朋友質疑這樣太「野」了：「你平時要上班，周末就該多留在家陪孩子。」我想說說我的觀點，時代在變，現在已不是「母憑子貴」、媽媽天天圍着孩子轉的年代，環看成功人士的媽媽們，都是特立獨行的時代女性。富商馬斯克的媽媽梅伊是個鋼鐵人，經歷過家暴、挫折、貧窮，仍集美麗、冒險、成功、健康於一身，年過70仍稱霸名模界。孩子不是媽媽的全世界，反而應讓孩子透過媽媽看到全世界，做一個因為擁有興趣、夢想而靈魂有趣的快樂媽媽，不是比自怨自艾的媽媽好更多嗎？

早在上世紀80年代，陳美齡帶着襁褓中兒子復工，在日本掀起「美齡論戰」。她為事業和學業奮鬥，「一拖二」完成史丹福的博士學位，後來又培養3個史丹福大學兒子，更筆耕不輟出版育兒寶典。過往的訪問中美齡老師告訴我「孩子需要的是高質量的陪伴」，有Me time的媽媽才能有更好的parent-child time。認清自己的身分，我們首先是自己，然後才是媽媽、女兒和妻子。

《夜媽媽 心裡話》以好歌伴聽眾度過繁忙夜，「潮媽寶典」環節每周一晚與潮媽對話，走進她們的內心世界，鼓勵女性活出精彩人生。節目逢周一至四晚上10至11時於港台普通話台（AM 621／FM 100.9跑馬地、銅鑼灣、灣仔、屯門北／FM 103.3將軍澳、天水圍）播出。ptc.rthk.hk

文：黄梓瑜

作者簡介：香港電台普通話台《夜媽媽 心裡話》主持，訪問老手，潮媽新手。陪伴寶寶成長，同時注重自身發展，希望透過聲音為媽媽們帶來力量，一同成為更好的自己和媽媽。

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[Happy PaMa 教得樂 第423期]