特教樂與路：最精彩的嘉年華

「星星兒」才藝表演 潛能無限

音樂會安排在周日下午一所中學的禮堂舉行，沒有金碧輝煌的裝潢，也沒有知名的音樂人團隊，但禮堂坐得滿滿的，非常熱鬧。翻開場刊目錄，表演內容非常豐富，足足有13個項目，包羅萬有，有：鋼琴獨奏、中國鼓、粵劇、拉丁舞、色士風、爵士鼓、中國舞、唱歌等，猶如才藝表演嘉年華。表演者由4歲到20多歲，每個人都專注地綵排，而且很有「個性」。大家都會用「星星兒」形容他們，因為他們來自星星，跟我們有丁點不一樣，但潛能無限。這些患有自閉症譜系的學生各有才華，只是不容易被你發現，就像天上的星星，白天不起眼，夜空上星光閃閃。

能夠讓人明白是一種幸福

星星兒其實跟我們一樣，等得不耐煩，就會找事做。我們會選擇跟旁邊朋友閒聊或看看智能電話，他們則會用自己的方式表達。有一個星星兒，當其他表演者在台上表演時，他在台下踱步，主辦單位負責人向前排嘉賓示意沒問題，讓他走走。星星兒來回走了一圈，就回座位安坐，間中又出來走一走；能夠讓人明白和理解，絕對是一種幸福。人與人之間的相處溝通，在於你能否站在對方立場思考或感受，易地而處，讓彼此了解更多。

台上表演的星星兒，那份專注從他們認真的眼神及表情呈現出來，多麼的吸引！一名彈奏《黃河鋼琴協奏曲》的星星兒，十指在琴鍵上揮灑自如，不需樂譜，身體配合節拍的晃動，份外激昂，台下的觀眾拍手叫絕。他媽媽表示，每逢外出表演總要換上禮服，試過在朋友間聚會，長輩們請他表演，他堅持沒有禮服不肯彈奏，弄得場面有點尷尬。

其實，這份執著很多人都有，專業的廚師總會要求食材新鮮，烹煮過程嚴謹；專業的表演者無論如何總要練習至完美，才肯上台表演；甚至家裏的小朋友也總要挑選心愛的卡通頻道看卡通片一樣，那有什麼奇怪？大家的執著只是一份對自己的要求，一份滿足感。

最精彩之處 展現各人心性之美

星星兒對於外圍環境的聲浪、光源甚或氣味，都會有不一樣的接收頻道，這些突如其來的刺激會令他們帶來焦慮、不安、難以適應的感覺。於是，他們會運用自己的方法表達，當然年紀小的星星兒跟普通小孩子一樣，可能會吵吵叫叫。長大了的星星兒，往往忍耐力較強；因為經過多年訓練、父母指導，大部分的星星兒控制情緒都很成熟。可是，你知道父母及老師們所給予的時間是無法衡量。大家用盡方法去了解他們的感受及想法，然後指導他們如何適應每一個處境，學習表達。所以，這兩個小時內，他們在台下等着，準備表演，融入一般人所謂的「規範」，談何容易？易地而處，大家如能願意花一點時間或耐性去了解他們，給點空間讓他們梳理情緒，相信很多不知所措的場面一定大大減少。

這刻，我在台下觀賞的，不單是星星兒的十年功夫，更是大家對他們的接納、包容和愛護。這場嘉年華最精彩之處，是各人心性之美的展現。

文：譚蘊華（東華三院包玉星學校校長）

作者簡介：從事特殊教育工作逾廿載，深信特教孩子一樣各有潛質，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類，尊重多元」的精神。

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[Happy PaMa 教得樂 第423期]