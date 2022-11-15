親子筆陣．童繪遊樂場：呈分試主題：英文名

（1）以視藝科的日常功課平均分計算，不設獨立考試，等同全天候考試

（2）設3次獨立考試，由五年級下學期橫跨到六年級，即慣稱的呈一、呈二及呈三

（3）兩者混合。學生須留意功課及考試的總分數比例分配，方便設下目標

以學生的英文名作為考試主題，是一個內容元素可加可減、調節靈活的有趣題目，跟上期提及的「畫筆袋」類似。考試一般都要求學生加入有個人特性的元素，令字母活躍起來兼展現個性。考生除要具備設計基礎之外，內容上也需要彈性調節，以配合主題的附帶評核條件。

英文名長度可說是一個關鍵。例如男生名叫Christopher，設計及繪畫的過程便會較名叫Carl的同學多花工夫及時間；相信Elizabeth同學也必有同感。

選擇與個人特性相關的元素，可包括樂器、運動用品、鍾愛的玩具及食物……等，但必須同時考慮視覺效果，在字體中穿插襯托時靈活又美觀。建議選擇一些具有視覺效果的元素，包括其造型及色彩。

由於考題多以marker來表現，故應早作準備，一筆同時具有粗幼筆嘴的更方便使用，色彩當然愈多選擇愈得心應手。而在字體造型方面，以具有透視及立體感為佳，特別是字母較少的人名，採用這個方式會令畫面看起來較「豐富」和「實在」。如果同學未有英文名，便要把握機會為自己設定一個「合適」的英文名，作為今次「應考」之用。

呈分試Q & A

Q：Marker的使用方法和注意事項？

A：它在高小視藝科的應用素材中不算熱門。繪畫時應以流暢爽潔為方向，行筆速度不妨快一點，避免線條邊緣滲透淡化，行筆時也不宜在中途停下，每一次停下來都要把筆嘴提起，切記不要停留在紙上，否則顏色便會隨着筆嘴的滲透在紙張上擴散起來。市面上有專為marker畫而設的marker pad，紙張正面順滑，背面有一層蠟質，能避免繪畫時顏色「過底」，但學校一般都只採用普通圖畫紙，故大家也要多練習，及早適應筆與紙的兼容度。

文、繪圖︰Mr Liu（Art Playground Academy Of Arts營運及創作總監／德國Faber-Castell繪畫藝術證書課程總監）

從事廣告創作及藝術設計教育多年，曾為多個著名品牌打造宣傳企劃。

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[Happy PaMa 教得樂 第423期]