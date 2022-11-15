家家有禮：與屁屁偵探歡度聖誕

【明報專訊】噗噗！換上聖誕老人造型的屁屁偵探與助手布朗現身荷里活廣場！今次他們不再是來查案，而是和大家輕鬆歡度聖誕。大家可先於入口處與屁屁偵探合照，再到「幸運貓咖啡店」欣賞4米高、掛滿燈飾的聖誕樹，最後還可走入圓頂冰屋的「屁屁偵探原稿展」，一睹動畫角色的設定原稿。而大受歡迎的屁屁偵探將於指定周末舉行見面會，與大家合照留念，粉絲亦可於「屁屁偵探繪本限定店」購買屁屁偵探系列的圖書。