家家有禮：慈善行綠野尋寶

【明報專訊】1956年成立的嘉道理農場暨植物園今年再度在園內籌辦年度慈善活動，活動包括慈善行、綠野尋寶、自然市集及導賞環節等，共分兩天舉行。作為重頭戲的慈善行將於首天舉行，設有8公里的經典路線及4公里的休閒路線可供選擇，其間將走過園內的風景區，如蘭花谷、嘉道理兄弟紀念亭、彩虹亭等，參加者可沿着山徑認識本地動植物及欣賞鄉郊景致，初次嘗試的家庭可選擇路程較短的4公里路線；翌日舉行的綠野尋寶遊戲，園內半山及下山區有25個與大自然有關的互動關卡，分數各有不同，參加者透過累積分數來贏取獎品，並學習與自然環境共處。