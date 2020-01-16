吾生有杏：院長醫生周記（216）：我在黃碼的日子

抵港後的核酸檢測程序十分順暢，「test and go」新策略的確是近年少見的「重大進步」，在香港機場基本上沒有滯留的情况，10分鐘內順利通過檢測站。回想去年於疫情「恐慌期」採用「test and hold」的政策，我抵港後在機場滯留了3個多小時等待核酸測試結果，然後被「護送」到酒店隔離3個星期，這兩種經歷簡直是天堂與地獄的分別。

執筆當日正是我被識別為「黃碼人」的第一天，本來約了的飯局全數要取消。趁着風和日麗的日子，我跑到大美督船灣淡水湖的堤壩上吃杯麵當作午餐，相比內地不少地區仍需要被圍封的居民來說，黄碼已是「寬鬆措施」。當然，對於那些隨我從日本到香港參加國際醫學會議的學者來說，他們卻覺得諸多不便，甚至頗為厭煩。因為他們從科學角度分析，找不出令人信服的理據去支持本港獨有的防疫政策，他們還不斷地把香港與其他亞洲地區比較。為了避免捲入不必要的爭拗，我唯有學習「沉默是金」的智慧。

世界正高速發展 成功非理所當然

曾幾何時，我為着自己是香港人而感到自豪，亦因此惹來不少艷羡目光。雖然我仍然覺得這個生於斯長於斯的地方有其吸引之處，可是這份心態只有自己懂得欣賞，要海外人士重新相信香港是東方之珠、國際大都會，卻不知要花上多少日子。我相信當年香港的成功故事，主要是建基於獅子山下的奮鬥精神。今天眼見一個又一個離鄉別井的例子，也慨嘆不少人依然「自我感覺良好」，滿以為有大靠山便前景必定一片美好，但世界正不斷地高速發展和進步，成功並非理所當然。

現在已是夜深，還是早點就寢，明天還要做「黃碼（皇馬）領隊」，帶同我的海外朋友到指定的核酸檢測中心再做測試。

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文：陳家亮（中文大學醫學院院長）

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