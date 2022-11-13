ways of seeing：古今對話 說好博物館故事 策展人探藝術脈絡

「歐洲藝術展」 符港故宮定位

香港故宮文化博物館（香港故宮）今年7月3日才開幕，焦天龍笑言是「香港所有博物館最年輕的一員」，即使年輕，香港故宮也能幹出一番事業——「要做世界一流的博物館」。香港故宮固然展示和推廣中國文化傳統，而「推動文明之間的對話」和「刺激古今的對話」也是香港故宮的定位。「博物館就是做這件事，無論什麼性質的博物館。我們的博物館就是促進中外文化，或者是中華藝術交流。」

面向世界不等於忘本，「所有博物館首先要服務自己所在的社區和城市，這些是你的根本」。他舉例大英博物館、羅浮宮、北京故宮、大都會藝術博物館等都不會打着國際旗號，就忘卻根本，「它們同時也是本地居民最喜歡去的地方」。他以前在美國夏威夷畢士普博物館工作時，亦十分注重夏威夷本地文化，同時面向全世界。「香港故宮也同樣，我們一定立足香港，服務社區，也服務來港的各地觀衆，同時我們也面向世界。」

傳統中發展 中國藝術不封閉

首席研究員，或者英文職銜「head curator」比較易明實際的工作內容，即是包括策展。焦天龍曾在美國從事策展工作20多年，他策展時着重藝術脈絡，尤其中國藝術一個特點就是與傳統對話：「在傳統的基礎下發展，這是中國藝術的一個重要特色。很多大師級作品都是在與古人對話的過程中發展出來。」他也提到「中國藝術不是封閉的，很多時期都在和中國以外的文化和藝術傳統交流和對話，所以這是一個動態的過程」。因此，博物館要先解讀清楚藝術脈絡，再透過這種視野，讓觀衆看到藝術發展的動態過程。

以香港故宮現時展覽「藝苑尋珍──列支敦士登王室收藏名品」為例，焦天龍說：「即使是列支敦士登王室收藏，一個以歐洲藝術為中心的展覽，我們也很注重中外的交流。因為在列支敦士登王室收藏的過程中，他們也很注重中國，還有東亞的藝術品。」與此同時，中國不少藝術，如陶瓷，亦啓發和影響到當時歐洲的一些藝術風格，尤其反映在王室裝潢。對於香港觀衆，在列支敦士登王室收藏展中「不光是看到歐洲的藝術，還看到不同文明間的對話」。或許大家會奇怪香港故宮怎麼有歐洲藝術展，但其實也符合香港故宮的定位，讓觀衆瞥見由古至今不同程度的文化交流，瞥見文化交流的動態過程。

展品新舊同台 見文化延續

欲探藝術脈絡，焦天龍認為當代藝術家如何解讀古代藝術品也是重要一環，從當代作品找到傳統的線索。「這個跟我剛才說的理念一致，中國藝術史一個重要特色就是很多大師級作品、很多流傳千古的作品，都是在與古人對話的過程中形成。」「古今對話」不止香港故宮，焦天龍觀察到這是全球趨勢：「我在美國工作20多年，包括美國丹佛美術博物館，裏面的亞洲館就是採用『古今對話』方式。不再是純粹的古代，一定有古代藝術品、當代藝術品同台亮相，展示文化的延續性。其他博物館同樣，大英博物館、羅浮宮、大都會藝術博物館，如果放眼一看，全球博物館都在這個趨勢。」

「古今」在香港故宮第7展廳早已「對話」，邀來6位當代藝術家重新詮釋和演繹故宮文化和收藏。又或者在焦天龍擔任藝術策展顧問的「藝文香港」，其中「現當代中國藝術家名品展」即將開幕——當代藝術家劉建華作品系列「方」運用中國傳統陶瓷藝術，在當代探索概念藝術；當代藝術家王天德作品《廬茨三水圖》則突破常人對傳統水墨畫的想像，以香支代替毛筆創作。所以焦天龍說：「如果要解釋、解讀這些中國藝術品，一定要有時空概念，才能徹底理解。」

港故宮M+ 同樣展現古今

說到此處，自不然會想起M+，尤其M+收藏不少中國現當代藝術，似乎和香港故宮也有機會合作「古今對話」展覽。焦天龍回答：「我們同屬一個西九文化區，雙方策展團隊也在討論這問題——就是如何更好的協調。我們各有側重，也有很多共同點。他們在展示當代這種視覺文化、視覺藝術過程中，也要尋求這些歷史的根源；我們團隊也如此，不光展示古代，也有現代的藝術，也有古今對話的藝術。」例如在「現當代中國藝術家名品展」中，現代藝術家林風眠作品《花卉》明顯看到西洋畫風格，得見其探索西洋藝術之舉；而現代藝術家吳冠中作品《冬雪》，一反水墨畫以黑白為基調，大膽以彩色作畫，從這兩件作品中，能摸索到晚清末期西學東漸的歷史思潮。說回兩間博物館的合作，畢竟雙方還很年輕：「我們都是剛剛開幕，他們開了未到一年，我們開幕才幾個月，還在討論中，希望合作和協調得更好。」

善用多媒體 文物標籤「不再冷」

若要持續推廣和教育觀衆中國古、現、當代藝術，焦天龍認為：「我想博物館首先做好自己的工作，把自己的展覽和藝術品放到一個特定的時空、框架中，把它解讀好，尤其是現當代藝術。」因為每一件作品出現也有相應背景，唯有博物館解讀好作品，觀衆才能夠體驗和認識它們。「譬如說，當很多香港人都在談論某一幅畫、某一個雕塑的時候，那我們博物館就盡到自己的義務啦。」

因此在實際策展上，他很強調文物標籤要與觀眾對話：「我們叫做conversational label，這是現代博物館策展的一個重要理念。以前博物館和觀衆有一點距離感，以專家的眼光來解讀藝術品，像老師給學生上課一樣。現代國際博物館策展強調與觀衆對話，所以label、說明不能太冷冰冰。」對話，即是有問有答，可能是展覽問觀衆問題；又或者策展團隊想到觀衆會問的問題，然後回答。想到觀衆會問的問題，不單是觀衆有興趣的題目，更要從觀衆角度出發，讓他們理解藝術品。「但是博物館的說明不能太複雜，因為大家是來看展品，不是來念書的，說太多他都沒興趣繼續看啦。所以必須在有限的一分鐘、半分鐘之內，讓他得到大量資訊。」

看個展覽也那麼趕，博物館也要趕上社會轉變，步入數碼化。雖然博物館放着古老的東西，但思維總是要與時並進，善用多媒體。「就像世界變，博物館也要變，適應現代社會的轉變。尤其是年輕的群體，如果只擺一堆展覽品，沒有數碼化、比較吸引的東西，他們沒多大興趣。一旦以他喜歡的方式來展覽，他就馬上感興趣。」多媒體形式五花八門，卻能吸引觀衆的興趣，「傳達我們叫做curatorial narrative，即策展的理念、故事，要表達出去，就是這麼一個概念」。

盼港故宮成「全球博物館」

要說好博物館故事並不容易，不論研究、策展、多媒體等各式人才都需要，但目的都是通過展示好展品，把要說的故事說好。將複雜的概念轉化成簡單易明的言語，實屬難事。以香港故宮「馳騁天下 馬文化藝術」展覽為例，「這是一個很大的主題，因為香港人也很懂馬……而且用全球視野來解讀這種跨越數千年的發展過程，所以遇到很多問題。藏品來自北京故宮，還有法國羅浮宮，兩個著名的博物館，如何擺在一起，把故事講好？團隊傷了不少腦筋」。

一流博物館 團隊必定國際化

與此同時，博物館團隊也要國際化——不單指族裔，更重要是彼此的教育背景如何衝擊碰撞。「我們的團隊比較國際化。本人是中國人，但在美國生活了20多年。很多同事都在歐美國家生活過，或待在大陸、台灣，還有新加坡。」他認為世界一流博物館團隊一定是國際化，舉例大英博物館、羅浮宮和大都會藝術博物館的研究團隊都來自世界各地。國際視野對博物館團隊非常關鍵，但「香港在這方面有待努力」。

焦天龍期盼香港故宮終有一日成為全球博物館。「我們希望未來香港故宮或M+走這條路。現在我們沒有全球性的博物館，不管是香港，或者是整個中國的問題。」全球博物館不單要有全球觀衆到訪，「裏面也要有全球的藏品，有展示全球的這種計劃、展廳」。「我們香港故宮就要如此，將來如果我們有個非洲館、有個歐洲館、有個美洲館，香港人足不出戶就可以看世界的藝術，這才是全球博物館。」

藝文香港「現當代中國藝術家名品展」

公眾開放：11月17至19日

時間：上午10：00至晚上7：00

地點：香港會議展覽中心展覽廳5G

網址：bit.ly/3WJ2nsz

文˙ 嚴嘉栢

{ 圖 } 林靄怡、藝文香港提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 利永倫

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