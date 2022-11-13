搞邊科：貓係流定堅？ 科學家：像流體亦像固體

簡介：為什麼小鴨游泳要排成一排？空虛、寂寞時一定會覺得凍？世界千奇百趣的問題十萬個，科普從來不嫌多。新欄目我們請來港台科普節目「真係好科學」主持繼續一起探索科學的舊聞新知，每期解答一條問題，介紹一位科學家。希望讀者即使聽不出什麼大道理，至少感覺非常親切，在日常生活中發現科學的趣味。

貓是……

可流動，容納於各式容器？

有外國網民提出15項證據，以圖片論證貓是液體，包括塞滿酒杯的貓、塞滿玻璃瓶子的貓、塞滿洗手盆的貓、塞滿紙箱的貓……網民說，根據維基百科對液體的定義：「液體可以流動，可以容納於各種形狀的容器，有相對固定的密度。」他們認為貓符合這些描述，所以貓是液體。流變學家Marc-Antoine Fardin就嘗試用更嚴謹的流變學理論，論證這個說法。

Marc-Antoine Fardin運用了一個流變學概念「底波拉數」（Deborah number）：

De＝ t／T

分子的t是變化時間（relaxation time），分母的T是實驗或觀察時間。當De數值大於1，物質就比較像固體，不會流動；當De小於1，物質就比較像流體，能夠流動。

余海峯舉例解釋：「例如有一樽水，你搖它，它就會改變形狀，它改變的時間遠遠短過你觀察的時間。」假設你觀察了1秒，水改變形狀的時間少於1秒，De就會小於1，所以水是流體。相反，如果在實驗觀察時間內，物質沒有變化，或變化時間比觀察時間長，De大於1，這個物質就不是流體。例如如果你花一小時觀察桌子，桌子也不會變形，所以桌子不是流體。

Fardin嘗試計算貓不同動作的底波拉數，當你觀察一隻跳起的貓（圖a），在半空跳躍和旋轉時，貓仍然維持一致的形狀，你還能看到一隻完整的貓，能夠分辨頭、四肢、身軀和尾巴，貓沒有改變形狀，觀察時間少於1秒，De大於1，所以這時的貓不符合流體定義。

但如果你用更長時間觀察一隻把自己塞進酒杯的貓（圖b），假設你用5分鐘觀察這隻貓，牠用30秒把自己嵌入容器、填滿罅隙，你就能計算出De小於1，所以這時的貓符合流體定義。於是Fardin得到一個結論，貓可以像液體，也可以像固體。

掩眼法的背後

看到這裏，你可能滿腦子疑問，覺得Fardin的實驗充滿破綻。如果我用更短的時間觀察這隻鑽進酒杯的貓，De不就會大於1，貓就不符合流體定義 了？或者如果我花了10分鐘觀察貓，但貓硬是不肯變形，那De也一樣會大於1，所以貓就不符合流體定義。「沒有錯」，余海峯說Fardin是故意把實驗時間拉長，令De小於1，把貓說成是流體，「他搞笑的原因就是，人人都知道貓不是流體，但你偏偏做好多東西去證明這件事」。這篇論文只是用掩眼法「證明」貓是流體，不需要太較真當中的邏輯，論文背後意義是介紹底波拉數這個概念，讓大眾對流體有更多認識。

山也是流體？

如果以底波拉數分辨物質是否流體、能否流動，重點在於時間。Fardin在另一篇文章再舉例解釋底波拉數，假設你將一個氣球裝滿水，你定格在刺穿水球的一刻，這刻的水仍然保留氣球的形狀，水的變化時間比觀察時間長，所以De數大於1，水看似不會流動。常理我們認為只有氣體和液體是流體、能夠流動，固體反之。但底波拉數偏偏說的是，流動特性不是一種固有屬性，而是相對屬性。

底波拉數由以色列科學家Markus Reiner提出，「底波拉數」的命名，其實也透露了Reiner如何看流體。「底波拉」這個名字出自《聖經》，是古代希伯來人的士師。在〈士師記〉第5章第5節，底波拉曾說：「山見耶和華的面就震動。」有英文譯本翻譯成「The mountains flowed before the Lord」。Reiner認為，山會流動，世上萬物都會流動，只是人類的生命太短，看不到山如何流動，但在擁有無限時間的上帝看來，山也會流動。Reiner以此命名底波拉數，他相信在時間充足下，即使堅硬如山也會流動。你可能會問，山怎麼可能流動？其實山脈本來就是因地殼變動而形成，試想像，今天堅如磐石的山峰，億萬年前或許是平原，獅子山的花崗岩本也是火山噴發的岩漿。

牛頓流體vs.非牛頓流體

思考山是不是流體似乎扯得太遠、太哲學，我們重回科學領域，來看看底波拉數以外，與流體相關的其他科學概念。「你或會聽過，有兩種流體，一種叫牛頓流體，一種叫非牛頓流體。」符合牛頓黏性定律的就是牛頓流體，牛頓流體的黏度不會隨壓力或速度而變，例如水就是牛頓流體；相反，非牛頓流體不符合牛頓黏性定律，黏度會因為受到的壓力或速度而改變，壓力愈大，黏度會增加，甚至有點像固體，例如油漆、血液、牙膏。

「其實我們身邊有好多非牛頓流體」，余海峯舉茄汁為例，「你有沒有發現倒茄汁的時候，不可以好大力搖它，你好大力搖茄汁也不會倒出來，因為好大力搖，它會變成有如固體」。茄汁倒不出時，如果你倒轉瓶子，大力拍打瓶子底部，茄汁的黏度會增加，變得堅固，不管你怎樣拍，茄汁就是倒不出來。但當你更大力，超過了臨界點，茄汁的黏度會突然減少，一次過全倒出來。「小時候有人教過我倒茄汁，要好慢好慢地倒，它就會慢慢流出來。」

非牛頓流體小實驗

想親身體驗非牛頓流體其他有趣的現象，可以試試做以下小實驗。

香口膠刺穿水果實驗

【材料】

•香口膠

•水果（如蘋果、西瓜、哈密瓜等，建議挑選不同硬度的水果）

【做法】

1. 咀嚼香口膠，之後將香口膠揑成尖尖的圓錐形

2. 快速和用力地將水果向下砸向香口膠的尖端

3. 你會發現水果被香口膠刺穿，或出現一個凹洞

*除了水果，還可以試試刺穿其他東西，例如可樂汽水罐。

鷹粟粉溶液實驗

【材料】

•鷹粟粉……1000克

•水……500毫升

【做法】

將兩者均勻混合成鷹粟粉溶液

實驗1：

將手慢慢插入溶液再拿起來，你的手應該不會感到阻力，能夠順利插入溶液並拿起

實驗2：

握拳，快速地一拳大力打向溶液表面（可以用錘子、湯匙代替）。不要擔心溶液會弄到四處都是，因為溶液表面會變硬，你會覺得自己的手像撞上堅硬的平面

實驗3：

將乒乓球彈向溶液表面，乒乓球會反彈向上

如果你有一個大充氣池，不妨倒滿鷹粟粉溶液，試試快速在液體表面跑過，曾有人做過類似實驗，真的可以「輕功水上飄」！

（bit.ly/3FybZ3f）

搞笑諾貝爾

無聊事認真做 啟發思考

搞笑諾貝爾獎於1991年創立，原名是Ig Nobel Prize，取自諧音「ignoble」，ignoble意思是不光榮、不高貴。搞笑諾貝爾獎希望表揚那些幽默、不平常、想像力豐富的研究，藉嘲諷、詼諧的科學研究，啟發人們思考，引起人對科學、醫學與科技的興趣。認真做無聊事，是搞笑諾貝爾獎的精髓。余海峯說：「其實搞笑諾貝爾獎不是取笑這些研究者，它的意義是告訴大家，有些事你不研究，你永遠不知道它有多有趣，而且這個世界還有很多事情是我們不知道的。」

搞笑諾貝爾獎每年會頒10項獎，包括真正諾貝爾獎的5個領域：物理、化學、生理學或醫學、文學與和平，另外還有公共衛生、生物、心理學等領域。搞笑諾貝爾獎會請來真正的諾貝爾獎得主頒獎，搞笑諾貝爾得主還能獲得10萬億獎金，不過是津巴布韋元（津巴布韋元已不流通，現時一張10萬億津巴布韋元，在eBay拍賣網站索價14美元，即約100港元）。過去的搞笑諾貝爾獎得主包括上期我們提過的、使青蛙懸浮的Andre Geim；研究「5秒法則」（食物掉到地下5秒內拾起可以安全食用）是否正確的Jillian Clarke；研究「香蕉皮有多滑」的日本北里大學團隊。

Markus Reiner（1886-1976）

Reiner是流變學領域中的重要人物。他與Eugene C. Bingham（尤金．賓漢）一起開創了流變學這門學科，並於1929年創造了「Rheology」這個名詞。他發表的研究包括底波拉數、Buckingham-Reiner公式和Teapot effect（茶壺效應）等，Reiner發現倒茶的時候，茶會沿着茶嘴流下來，但並非拋物線地流出，令他開始研究茶壺內的液體如何流動。

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 朱琳琳、受訪者提供、網上圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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