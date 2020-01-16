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2022年11月13日星期日
星期日生活
{□□達人}吳海傑 研政治×查 破香港自由神話
解禁之後
抗疫大轉折
周日話題：氣候公義天網恢恢？ COP27「非洲的氣候大會」
三十而立：專訪足球員陳肇鈞 誰亦為你我精彩腳法掌聲四起
論語‧電影：四維出世也有讚賞香港電影的時候
星期日現場：欠缺票站翻譯的中期選舉
哲學角度：不談資本如何談生態——讀弗雷澤的新書Cannibal Capitalism
開門讀書：蒸發的旅行
無名周記：重回白色恐怖現場：《流麻溝十五號》
同場加映：從大馬站煲到中大新校徽
圖文城市：像這些被遺忘的生物
Long D：（八）：同屋主
1000x1000 空想星期天
放心寫作：Comfort food
阿貓阿狗：#165瞓晏覺
movie chic movie style：《死亡天使》：謀殺的快感
同場加映：新周星馳還是後周星星——速論《神速特攻隊》
影片簡評
單元連載：香港書24
單元連載：策展隨想5-8
單元連載：負能量轉化器
星期日文學‧「中國莎士比亞」曾經征服西方 《王寶川》短暫卻輝煌
餐桌共學：宮廷炒年糕 不辣的王室消夜
搞邊科：貓係流定堅？ 科學家：像流體亦像固體
ways of seeing：古今對話 說好博物館故事 策展人探藝術脈絡
窗邊考現：工廈鐵窗 框住山寨廠回憶
未來城市：競爭法通過10年 昔日讓步是時候推進
阿貓阿狗：#165瞓晏覺
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【明報專訊】作者•李香蘭
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{□□達人}吳海傑 研政治×查 破香港自由神話
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抗疫大轉折
周日話題：氣候公義天網恢恢？ COP27「非洲的氣候大會」
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Long D：（八）：同屋主
1000x1000 空想星期天
放心寫作：Comfort food
阿貓阿狗：#165瞓晏覺
movie chic movie style：《死亡天使》：謀殺的快感
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影片簡評
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單元連載：負能量轉化器
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餐桌共學：宮廷炒年糕 不辣的王室消夜
搞邊科：貓係流定堅？ 科學家：像流體亦像固體
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窗邊考現：工廈鐵窗 框住山寨廠回憶
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