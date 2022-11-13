論語‧電影：四維出世也有讚賞香港電影的時候

先旨聲明，電影不是毫無瑕疵，但瑕不掩瑜，最重要最重要的，是創作團隊能夠站在正確的起跑線上，這才是最關鍵的分野。

電影是學院派導演何爵天的首作，雖云是科班出身，我城的電影培訓課程倒也不少，但正確的創作路徑，是否就能在學院畢業時學到？觀乎近年的畢業作，答案近乎是絕望的。學院沒有教？學生學不到？永遠是相向互動互為的因果。

從電影的成績看來，劇本下了不少工夫，譚廣源、葉偉平和梁永豪的編劇團隊，看來在資料蒐集方面很用功地做了很多功課。電影取材自2013年轟動一時的大角嘴逆子謀殺雙親案件創作而成，可是兩名被告審判後不接受訪問，沒有出版自傳回憶錄，香港也沒有報告文學的市場，只能靠連登高登奇案討論區的庭上紀錄，追回審訊的細節，所以其實不大類屬改編，比較正確的說法，是「inspired by a true event」，因此不能用原型人物的名字。

劇情緊湊 敘事見功架

常言道，評論要有一把尺，通過尺度的，就要褒揚，達不到水平的，要麼批評，要麼沉默，也不阻別人發達。提出理論和尺度，主要目的，是要讓觀眾可以自行量度，提升觀賞水平，不用事事靠毒舌影評來消氣。

首先評估的是，此片是否敘事的體裁？曾經說過，非敘事的電影，基本上是沒有可能在香港市場存在的，影片是敘事電影無疑，因為買票入場，換取滿足慰藉，是很純粹的商業行為。重要的事情，要不斷地講，敘事電影要講求敘事的結構，因為這正正主宰着故事的流暢度，俗語所謂「好不好看」，這是第一座大山。《正義迴廊》片長135分鐘，普遍的迴響是故事緊湊，層層推進，節奏流暢，看畢完全沒有過了兩個多小時的感覺，影片儼如闖過了第一關。

再深入分析，影片是四幕劇結構，簡單說是起、承、轉、合，序幕交代了人物、案情和處境，便進入第二幕的法庭戲，審理第一被告張顯宗，主謀與動機殆無疑義，然後第三幕是審理第二被告唐文奇，他智商低於常人，是否有參與殺人，是推進全劇的最大懸念，最後一幕自然是陪審團的討論、投票、審判、結語和視野。

不能輕看這些傳統基本功，貫穿這四幕劇的龍脈是戲劇三一律的Unity Of Action（UOA），《正》片的UOA無疑是審案，不能岔開去搞其他不關事的支線，所以編導據聞費了很多工夫，到法庭聽審做筆記，務求還原法庭的真實感，才交出像樣的法庭戲，能夠令到香港的法院電影，不再是一個笑話，實在功不可沒。

劇本要捕捉到UOA的那條線，沒有想像中那麼容易，其中要情理兼備，和不能缺少對人的理解。因為故事是真實的事件作為藍本，編導只能從已有定案的情况下，作出人性的補遺，這樣看來好像把創作局限了，可倒過來看，其實是創作上能夠有所依歸的最大優勢。

劇首較急進 拿揑可更精準

在四幕的結構中，第二、三幕已有足夠劇力推進，其實導演和金刀剪接在首幕應該要更有信心，氣定神閒的慢慢介紹人物和案情，才進入下一幕法庭戲，現在的效果是過快過亂，時空太過跳躍，觀眾會跟不上，光是探員捉拿唐文奇，也不需要3段平行對剪來製造張力，順片交代了就好，重要的細節，留待審判時可以再回閃。

黑澤明的著名編劇橋本忍，晚年寫了一本自傳作品《複眼的映像》，是編劇們必要修讀的，書裏提到《七俠四義》（1954）的劇本，其實是經過三重進化而成的，第一代《武士的一天》因為缺乏史實的根據而作罷，第二代《日本劍豪列傳》，黑澤看完劇本對橋本說：「本來想拍從頭到尾都是高潮的電影，看來我犯了天大的錯誤。橋本，劇本還是要起承轉合呀！」不可能幕幕緊湊，就是這個道理。

小津安二郎的編劇野田高悟在其著作《劇本結構論》有云：「電影終結在主題的論述明確完結。」一山走過又一山，劇本要過兩座山，主題是為第二座大山。《正》片終結在案件的審理完結，雖然有些欲語還休的砂石，但主題大致上是明確闡述完結的。主題是什麼？當然言人人殊，有說是家庭，有說是公義，有說是活誰的命，有說是罪惡的根源，有說是司法制度，不一而足，編導當然會有他們心目中的主題，可是他們不可能亦不適合出來解畫，而且觀眾亦應有詮釋的意志，這正是藝術可貴的地方。不過有一點肯定的是，看完《正》片而讚賞的觀眾，絕對不會覺得影片毫無主題，或者焦點旁落。

從法庭重臨現場 出奇一着

越過兩座大山，已然十分不容易了。再來就是調度，因為有四分之三的戲分困在法庭，所以導演必須適當調度，以免顯得冗長和沉悶。本來現實的法庭是封閉式的，但劇組只能借來有窗的法院，因禍得福，攝影做了不少燈光的設計，以反映時分和天氣，雖然看得出是十分趕拍，沒有時間再執副光源的層次，其志還是可嘉。到審訊的高潮，還要走出法庭，重臨現場，為電影開闢了出奇的一着。

坊間好多評論提到《12怒漢》（12 Angry Men, 1957），珠玉在前，相信編導亦無意拍一部《12公民》作為陪審團的教材，參考肯定是有的，可是整個戲劇不光是在陪審團的會議室發生，更多的戲是在法院的角力，要比較也要跟 《劫後昇平》（Judgment At Nuremberg, 1961）、《怪屋疑雲》（To Kill A Mockingbird, 1962）、《真相》（...And Justice For All, 1979）、《裁決》（The Verdict, 1982）、《因父之名》（In The Name Of The Father, 1993）等比較，說實在的，前庭後庭都描述的電影，印象中沒有看過，《正》片可能是第一部。

當然，影片不是無可挑剔，可能因為第一次拍長片，好像要盡地一煲，擺晒所有看家本領出來，坦白說，有些調度顯然是力不從心，例如扮希特勒、說德文等，演員明顯是承載不到的，其實省掉更好，只出紀錄片的片段，會給觀眾更大的聯想空間。說到尾，就算費穆和胡金銓，也不敢輕言駕馭完全象徵、抽象的場面；三級片上牀試鏡那場戲，吃力不討好，如非肯定原型人物因性機能障礙，而影響到心理和行為，也大可不必；大哥顯祖去探監時，也不需要回閃一個顯宗被扣上手銬的鏡頭，這樣破壞了節奏，也削弱了兩人對手戲的氣氛營造；最後一個鏡頭，也不能強迫美術組搞裝置藝術，只需聚焦現實可以理解的畫面就好：例如前景拍蛛蜘結網（最好是真的，電腦特技亦可以），背景是唐文奇，首尾便更遙相呼應。

如果省卻不必要的炫技，剪成兩小時以內的戲劇，成績會更為美滿。期待劇組以後的電影，從編劇到執行，更為精準。

讚賞等了11年

同文家明說這是一次演出的大滿貫。說實話，只要做對了應做的事，越過兩座大山，其他的事情，也跟着對辦、對路。相信幕後的團隊，無論任何崗位，能夠參與《正》片的製作，才真正的感到作為香港電影工業的一分子，不光是餬口，是真正的榮光歸勤者，是多麼的值得自豪，而不再需要向觀眾情緒勒索。

拙作〈醒來吧，文化人！〉刊出的日期是2011年5月8日，「四維出世也有讚賞香港電影的時候」這個標題，也足足等了11年半，才能夠真正面世。

今天慶幸能夠輕一口氣，CEPA之後，終於有一部像樣的香港電影，能夠作為以後港產片的基準（benchmark），為港片能夠再次重新起航，帶來了曙光。

怎也沒料到，這個標題，會是配上這部電影的。

可能是緣分，也是命運吧。

文•四維出世

編輯•李夢茵

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