然而，復常並不代表一天光晒，一些之前被挪開的問題，譬如大氣層穿洞、地球氣溫不斷上升，隨着復常定必變得更緊迫尖銳。難得去周於埃及舉行的氣候峰會傳來突破的好消息，窮國弱勢國終於有所成功爭取；趁機我們也讀書，思索一下「生態社會主義」是否救地球的出路，現實可有落實推行的契機。

另邊廂，香港法庭早前則就競爭法作出一個歷史性罰款逾億元的判決，是否代表香港朝公平競爭環境邁開了大步？原來還差很遠。「無名周記」寫台灣白色恐怖時代，「□ □達人」驟看以為電腦有bug出不到正字，其實是大半世紀前出現在報章的尋常風景，佐證了一段真實的法治發展史，出世太遲的香港人未必知道。

最後，今期四維出世專欄單讀題便開始緊張，到底他的十年一讚，畀咗邊個？

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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