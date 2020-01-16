6晶片解碼除雜訊 Astell&Kern不鏽鋼DAP純淨靚聲誘人

音樂發燒友應該對Astell&Kern不陌生，這個韓國品牌成立以來，推出過不少高質素的流動音樂播放器，包括新作A&ultima SP3000，以904L不鏽鋼來鑄造外殼。其實不鏽鋼外殼絕非新鮮事，上代A&ultima SP2000已採用316L不鏽鋼外殼，以阻隔外界及電路的干擾和雜訊，而今代換上硬度和密度更高的904L不鏽鋼，機身重量增至493克，比上代（410.8克）重了不少，但換來更純淨的聲音表現，大大消減音樂中的底噪及其影響。

數碼、模擬信號分開處理 減電路干擾

除了外殼用料講究，作為相隔3年的旗艦新作，內涵更是大幅提升。它除了內置Snapdragon八核心處理器之外，還用上4顆日本旭化成AKM最新解碼AK4499EX晶片，另加2顆AK4191EQ解碼晶片，組成6晶片解碼架構。相比市面大多數流動音樂播放器都以同1顆晶片來處理數碼及模擬信號，A&ultima SP3000將數碼及模擬信號分別交由AK4191EQ及AK4499EX負責，以物理形式完全分隔處理，充分發揮晶片的效能外，亦減低晶片電路的干擾及雜訊，令A&ultima SP3000的訊噪比（signal-to-noise ratio）從上一代的125dB提升至130dB，即是說，用家可聽到音樂中更多細節。

獨家調音 控電力輸出提升還原度

硬件晶片夠多之餘，廠方的調音能力亦不容忽視。A&ultima SP3000用上專利的Teraton Alpha調音技術，在之前推出播放器SE180時已經應用，從供電、訊源、電路及放大器的控制入手，計算出最有效率的電力輸出表現，以減少音樂的雜訊及底噪，提升還原度。另外，機體支援ReplayGain功能，能自動分析及調整音檔的音量大小（最高支援24bit/192kHz格式），減低用家於不同檔案之間個別調校音量的不便。

連續播放達10小時 無線傳輸音檔

為了方便用家操控，A&ultima SP3000設有5.46吋1920×1080像素觸控屏幕；內置電池容量5050mAh，連續播放時間長達10小時，並新增Qualcomm QC3.0快充功能，可以在3.5小時充滿電。為滿足愛用無線耳機的用家，機體支援藍牙5.0連接及24-bit藍牙編碼（aptX-HD及LDAC），也可用990kbit/s的傳輸速度來串流24bit/96kHz音樂。

值得一提是新機也支援AK File Drop功能，用家只需將手機、電腦或個人FTP檔案系統連接到同一無線網絡，即可將內裏的音樂檔案無線傳輸至A&ultima SP3000中；同時支援BT Connect功能，用家只需將音源設備連接播放器，即可利用播放器播放音源設備裏面的音樂。

■規格

耳機輸出電平：單端3.3 Vrms／平衡6.3Vrms（無負載）

容量：256GB（支援最高1TB microSD）

體積：82.4×139.4×18.3mm

重量：493g

售價：$30,980

查詢：3188 0767

文：吳一鳴

編輯：梁小玲

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