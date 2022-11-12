中日名廚「真」聯乘 甘鯛立鱗燒配普寧豆醬

潮式炸漿炮製秘製玉子燒

記者早前試食部分菜式，在10道菜的菜單上均是二人的合作菜式，這種四手聯乘的做法較少見，事關大多四手聯乘菜單收納兩名主廚的招牌菜，或只有少數合作菜。今次「真」聯乘，實源於蔡昊跟藤澤昌隆份屬老友，6年前二人認識，經常一起試菜、交流，彼此熟悉雙方口味，因此有更大的空間發揮創意，例如藤澤昌隆平日在廚師發辦中較少用上肉類，他今次卻以A5級黑毛和牛薄片捲上蘆筍、蒜芯、芫荽、金針菇、芽菜、無花果及cream cheese等，製成和牛薄燒卷，甚至以潮州鵝肝製作壽司。

蔡昊則以潮式炸漿油炸Masa的秘製玉子燒，又將潮州響螺片配上日式高湯等，均是從未在兩間餐廳出現過的新口味。蔡昊坦言：「今次最大挑戰並非技術層面，而是如何令味道互相碰撞，體驗出味道是無邊界的。」

印象最深刻的是甘鯛立鱗燒配普寧豆醬，此菜最令人有「wow！」的驚喜效果。試菜當天吃的是從宮崎縣釣獲約1.6公斤重的時令白甘鯛，特別肥美。魚肉連鱗切件，先油煎魚鱗，令魚鱗豎立，再翻轉另一面煎魚肉，之後放在以雞湯熬煮過的普寧豆醬，搭配京都聖護院白蘿蔔絲。魚鱗香脆，魚肉滑溜，普寧豆醬香而不死鹹，白蘿蔔清甜；再細味一下，發現魚肉內有乾坤，釀入了粒粒米飯，很有趣！

藤澤昌隆說：「發現豆醬與米飯味道相配，所以將壽司飯釀進魚肉，因為白飯太黏口，壽司飯粒粒分明，口感更佳。」壽司飯跟足Masa使用山形縣はえぬき米（沒正式中文名或漢字），混合兩種醋、鹽和糖製成，米粒香甜，卻不會蓋過魚肉味道。提提你，名額有限，絕不加場，要品嘗兩名大師手勢，訂位要趁早。

■好酒好蔡×Masa Hong Kong「二人一手跨文化聯手宴」

日期：11月20日、27日及12月4日（周日）

時間：晚上7:00

價格：每位$5880（配餐酒，每位加$1388；另加一）

地點：中環干諾道中3號中國建設銀行大廈5樓好酒好蔡

查詢：2115 3388

訂座電郵：info@howardsgourmet.com

文：陳麗斯

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