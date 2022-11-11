藝術科學對話 矛盾遇上共鳴

藝術家凌佩詩相隔多年，早前再辦個展「集亂為序」——由周麗珊策展，作品多以列印、撕碎和暈染細胞圖，重新拼湊出圖像，呈現生命的混亂。個展最後一日發布新書《每一道微小》，內容來自凌佩詩廣邀不同專長的人交流，最終精選收錄了3段與科學家林潤華、策展人周麗珊和藝術家羅家南的對話。對讀者而言，也能從不同角度理解凌氏作品。

重組細胞圖 現生命亂與序

新書邀來藝術家簡喬倩設計。字體上，她特意選擇了空明朝體：「我覺得這個字體和CC（凌佩詩）的作品很相襯，因為字體有點圓潤但又有勾，不會太生硬，又有點變化。」排版上，她將整本書分割成多行（column），比一般書籍的排版多，「配合展覽主題『集亂為序』……有種亂中帶序的感覺，因為它移動的可能性很高」。

凌佩詩最初為何會用細胞圖來創作？她昔日在中大攻讀藝術時，與研究生物學的鍾健奔共用同一個工作室，當凌佩詩參與王無邪教授的現代水墨課程時，她聯想到在工作室看到鍾健奔的細胞圖，可以用來創作：「不如我直接將細胞圖作為基底，之後再創作。接着還聯想到用噴墨打印機印刷出來，再拼貼我想要的形態，可能會變了新的東西出來，當時真的是嘗試階段。」

鍾健奔後來遠赴德國從事科學研究，凌佩詩為了今次新書再聯絡他訪談，但最終未有收錄在書中。凌佩詩提到，鍾健奔正研究植物細胞，他認為現在結合細胞合成新植物的技術，與她運用想像力拼湊出作品十分相似，惟科學研究受現實、道德約束；藝術創作則可隨意發揮想像力。

走進實驗室取材

最終收錄在書中的，是作者與城大化學系副教授林潤華的對話。凌佩詩起初有點害怕與科學家合作，因為科學家需要精準和嚴謹地觀察細胞圖，不同於自己的藝術創作。豈料林潤華卻認為凌氏作品的細胞撕開處很合理，他極少看到細胞在中間被撕開。凌佩詩解釋：「基本上我會找圖像碎片之間的連結位置、線或接合點，令它們可以重新融合在一起。」雖然凌佩詩未受過生物學訓練，作品卻與科學家的想法產生共振。因此，林潤華亦希望促成藝術家與科學家的合作，期盼藝術家的創意和態度也能教育科學家。

將來有機會與林潤華合作，讓凌佩詩可以首次踏足實驗室創作，不再「假手於人」幫忙截取細胞圖，她認為會對創作有裨益：「如果有機會到城大的實驗室，用他們的顯微鏡去看，可更直接地管理到我的創作。」藝術家與科學家合作在外國並不嶄新，甚至有一定規模，所以她「未來都希望與外國科學家有合作的空間。因為外國好多機構有藝術家在實驗室駐場，或者生物藝術都會有好多不同的合作」。●

《每一道微小》

網址：bit.ly/3DSKjUr

文：嚴嘉栢

美術：謝偉豪

編輯：文顥孜