筲箕灣→鯉景灣 優游散步 港島東逛玩具山 回味舊時光

（1）玩具地帶

重遇童年至愛齊鬥車

坊間玩具店大多主打新潮玩意，想找經典珍藏玩具就得蜎窿蜎罅，街坊商場才是尋寶好去處！從港鐵筲箕灣站A3出口到地面，沿愛秩序街直行至筲箕灣道轉右，直走至南康街轉左，便來到今次行程的第1站：天悅筲箕灣廣場。舊式街坊商場，通道窄舖位細，卻為專賣貼地日用品、個性小物的舖頭仔提供經營空間。乘電梯去頂樓更是別有洞天，佔地1萬平方呎的玩具集中地——玩具地帶（Toyzone）讓人眼前一亮。

說是尋寶一點不誇張，這裏九成玩具都是由玩具迷放來寄賣的，種類多得數不清，變形金剛、超合金模型、星球大戰、四驅車、遊戲機、麥當勞玩具等，多得要放到地上，不時見到愛好者蹲在貨架前翻來翻去。老闆Raymond笑言常有父母以帶小朋友來看玩具為藉口，實際是來尋找自己的童年回憶。數最受歡迎的可說是玩具車，最特別是一批1970年代尾、日本製造的「全新」Tomica車仔，存倉超過40年但狀態良好。新款車仔生產線早已遷往中國、越南，令日本製品更具收藏價值，價錢由$100至$580不等。本身是玩具迷的Raymond亦有將珍藏公諸同好，店內半個櫃放滿他收藏的懷舊日本鐵皮車，包括Nissan Fairlady Z、Toyota Celica等車款，櫃內所有車出價30萬元，靜待有緣人出現。軍事模型意外地也是店內暢銷品，他說很多長者入手坦克、戰艦、飛機模型，可能因為經歷過戰爭，特意買來回憶昔日。

每月第一個周六日，這裏更設跳蚤市場，由賣家帶來各種玩具，運氣好的話可能遇上罕有珍藏品；其餘時間店內設置大型四驅車賽道，歡迎大人小朋友來鬥車！

■玩具地帶Toyzone

地址︰筲箕灣南康街17號天悅筲箕灣廣場2樓2002號舖

查詢︰6829 1291

（2）珍香園

經典油糍你食過未？

看完玩具回到筲箕灣道，慢慢朝西灣河方向步行約10分鐘，或跳上沿筲箕灣道行駛的電車，至西灣河文娛中心附近下車，尋找經典客家小食。

文娛中心斜對面的成安街，在各式菜檔、肉檔、水果檔之間，藏着一間舖面明亮乾淨的豆品老字號「珍香園」。這間屹立區內一甲子的老店，雖以豆品起家，但隨着多年發展，各式小食如鍋貼、葱油餅、煎釀三寶等應有盡有。最難得是找到坊間少見的經典客家小食——油糍（蘿蔔絲餅），滿載祖父母輩的回憶。第3代老闆富哥指，以前農村人很節儉，會將剩下來的蔬菜、食材醃好，再以炸漿包裹後炸熟，變成一個個金黃香脆的油糍。油糍餡料配方各家不同，但主角離不開肉腍多汁的白蘿蔔絲。小店特意混入爽口西芹和鹹鮮味美的蝦米，更富口感。富哥說街坊偏好清淡口味，調味以帶出食材鮮味為主，他建議試過原味後，再蘸上甜醬享用，享受兩種不同的味道。

來到豆品店，豈能錯過豆漿、豆花呢？珍香園的豆品沿用傳統石磨每日鮮製，豆香濃郁口感幼滑。單是豆花就有5款口味，在傳統以外帶來新意。「特色豆花」將豆花與豆漿融合，豆味加倍外，加入腐皮後更添清甜；奶露豆花在豆花表面淋上黑白淡奶，兩者意外地合拍，口感更為順滑；鹹豆花則加上櫻花蝦皮、菜脯，再淋上豉油，鹹香又開胃。

■珍香園

地址︰西灣河成安街12號地下

查詢︰2560 4592

（3）loop store

裸買大熱 「老餅」搶鏡

回到筲箕灣道，過馬路到「掃街勝地」太安樓後轉左走到太祥街後右轉，loop store環圓生活店外的一把啡色木梯尤其醒目。港島的裸買店多聚集在中上環，但環保、裸買習慣不限於某一區，西灣河街坊Bear離開工作多年的時裝業後，去年在自己社區開設裸買店loop store。這裏麻雀雖小五臟俱全，由零食、穀物、麵，到沐浴洗髮產品、清潔用品、水樽食物袋等，甚至連寵物零食都有。

當眼處放滿各式各樣零食，包括台灣果乾紅心芭樂條、鳳梨花、紅火龍果，味道有趣少見的爆谷如辛奇（韓式泡菜）、粟米濃湯等口味。最令人驚喜的是，在這裏還買到深水埗逾40年老字號均香餅家的雞仔餅、杏仁餅和雞蛋餅！Bear說這些唐餅最初是想吸引年紀較大的消費者嘗試裸買，沒想到反吸引到新一代接觸唐餅，中秋節期間還曾經引入均香月餅，方便街坊。急凍本地純素貝果是另一熱賣品，甜鹹口味如日本焙茶、油浸番茄、香蒜芝麻等皆有。

收銀處下方放有近40款裸買調味料，「假日廚師」不用購入一大瓶不常用調味料造成浪費。除了蒜鹽、五香粉、香草等常用調味，還有咖喱和燒烤口味的薯條shake shake粉，薯條控必試！裸買食物沒有包裝，Bear指他們跟生產商取貨時，會確保食品食用期限至少1年多，上架產品的食用期限則至少有3個月。

■loop store環圓生活

地址︰西灣河康祥街2號太祥樓K舖（入口在太祥街）

查詢︰9123 6980（WhatsApp）

（4）香港電影資料館、梓桐堂

沉浸秋天的童話

遠離鬧哄哄社區，從loop store出來右轉，左側的鰂魚涌公園入口附近有條行人隧道，通往東區走廊高架橋的另一邊，來到香港電影資料館。

經典電影每隔一段時間就總想翻看，最近資料館正舉行「創意搖籃──德寶的童話」延續篇展覽（展期至2023年2月12日），細說這間在上世紀八九十年代與嘉禾、新藝城鼎足而立的電影公司背後故事，展品包括導演劇本手稿、道具、電影獎座等。參觀者可免費走進「沉浸式試片室」，透過特別剪輯及投影技術，親身體驗360度被電影經典片段包圍的感覺。其中最吸睛的，莫過於以錄像形式解構張艾嘉執導的《最愛》（1986年）和張婉婷執導的《秋天的童話》（1987年），把劇本對白對照幕後故事，細說經典場面的拍攝歷程。現場更特設《秋天的童話》主角曾使用的舊款投幣式電話，是不可錯過的打卡位。

重溫完經典電影，沿着電影資料館後方、韓國國際學校旁的小路直行，穿過西灣河遊樂場，不消5分鐘便到達藝術家李梓良主理的藝術飲食空間梓桐堂。午後的梓桐堂愜意得很，四周既有綠樹又有海浪，正好邊享用美食邊細賞藝術作品。藝廊主要展出李梓良的畫作與陶藝作品，連餐廳大部分餐具均出自其手，真正將藝術融入日常生活。這裏主打京川滬菜，提供帶子大蝦擔擔麵、松茸糟蒸白鱈魚等菜式，味道好不在話下，連所用碗碟、擺盤均貫徹藝術主題而精心配襯，上桌菜式恍如藝術品。用餐時間外，撤下桌椅的空間頓變藝術教室，定期舉行繪畫班和陶藝班，有興趣可向餐廳查詢。

■香港電影資料館

地址︰西灣河鯉景道50號

查詢︰2739 2139

■梓桐堂

地址︰西灣河太康街45號鯉景灣GB27至28號地下

查詢︰2527 3448／9025 1988 （WhatsApp）

文：張淑媚

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com