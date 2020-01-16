star chic：Janet Jackson 與生俱來diva基因 突破形象 穿出個人氣派

流行音樂是講求突破形象的創意產業，對Janet Jackson最深刻的印象，是她在專輯Janet封套上那張穿著解開鈕扣牛仔褲、上身半裸被男人雙手抱住胸部的照片，既大膽、具視覺震撼，誘人卻又不色情，成為1990年代美學代表之一。隨後透過Janet Jackson的MV，進一步了解她的穿衣打扮：That's the way love goes的低腰褲襯開胸鈕扣背心加民族chocker；Again的寬鬆牛仔褲襯白色毛線背心，還有與哥哥MJ合唱Scream的PVC皮褲襯「尖刺」上衣，造型有野性、有脫俗、有前衛，diva就是能夠駕馭不同風格的衣著，兼展現出女性的魅力。

2022年還在談Janet Jackson？不是懷舊，而是被她的穿衣態度、魄力吸引。現年56歲的她，毋懼旁人視她為「大媽」，依然故我穿上極具pop music diva的服飾。她今年推出的新歌Make Me的MV中，Janet以多個造型亮相，當中有金屬尖膊西裝外套、有束腰設計，還有優雅裙裝，雖然稱不上如全盛時期那樣能掀起衣著潮流，不過至少她依然會透過打扮來「提醒」大家她的天后地位，看到她穿上高跟鞋跳舞，更是讓人敬佩！

巨型髮髻為造型點睛

近期多了公開露面的她，愛穿Thom Browne、Alexander McQueen，以及Matthew M. Williams的Givenchy，全是當下大熱的有型破格設計，可見Janet緊貼時尚潮流。除了有型有款的打扮，她還穿上讓不少女人趨之若鶩的Valentino，品牌絕美晚禮服的難穿之處，在於穿者的個人氣派，即使有錢買得起，能否「穿得出」那些衣裳的品味格調呢？

Janet穿上一襲出自2023春夏的Valentino雪紡長裙，穿上深啡色版本的她，配上金色配飾作襯托，肩上襯上環扣頸飾、手拿子彈型clutch；而當中的一大焦點，莫過於頭上充滿玩味的巨型球體髮髻，既為造型點睛，兼在高貴的意式時裝中，注入自己的文化色彩，盡顯diva的魅力。●

WHO: Janet Jackson

WARDROBE: Valentino, Thom Browne, Alexander McQueen, Givenchy

查詢：Alexander McQueen 2653 8468 （K11 MUSEA店）

Givenchy 2234 7033 （ifc店）

Thom Browne 2285 9002（中環店）

Valentino 2530 2621（置地廣場店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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