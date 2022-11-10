local mode：挑戰傳統 牛仔布融入首飾 前衛珠寶設計 顯獨特風格

為自家品牌改一個易記又有意思的名字，往往是成功的第一步。品牌的名字SWEETLIMEJUICE，聽起來充滿矛盾，同時亦極具玩味。Simpson表示：「這個名字其實是一個即興的念頭。我偶爾想到一杯青檸果汁的酸味，非常刺激味蕾，卻又難以入口，不是每個人都能接受，但只要加一些糖就可以緩和酸味，變成可口又提神醒腦的飲品。」一如品牌的名字，Simpson筆下的首飾創作，具有「中和」的作用，儘管走非主流路線，看起來突破又獨特，卻能與不同的衣著風格配搭。

設計師Simpson Ma：靈感源自日常

品牌以銀為主要素材，因為銀在貴金屬中有非常高的可塑度，適合作出不同創作。要數其「成名作」，必定是把牛仔布融入首飾的設計（圖），運用一種常用於服裝的布料，配合其他貴金屬和寶石，創作出高級時裝珠寶。設計反映Simpson的創意，也源自他叛逆愛玩的性格。「我很想挑戰傳統的底線、打破界限，所以想到使用不常見的材料，或本來不屬於珠寶設計的手法，去製作珠寶首飾。」談到創作靈感來源，他表示主要來自日常的周邊事物，「比如街上看到的鐵鏈圍欄、燈柱上的細節，還有煮菜用的香料等」。另外，他也會從當代建築設計和當代藝術家的作品取材，尤其是雕塑和裝置藝術，難怪大部分作品也極具藝術感。

性別流動設計 「重視自己獨特之處」

Simpson認為市場上的男裝珠寶比起女裝珠寶單調，而且款式大多類似，所以他想在這個市場缺口中，創造出一些突破的產品，並把原創「布裹鑲石」技巧作為品牌的創作基礎，重新演繹傳統手做技術為設計特色。後來拍檔Jovy加入，負責營銷工作， 為品牌灌注雅致簡煉的元素，令產品演變成男女也適合的中性風格。

「性別流動」是當下時尚界的一大趨勢，品牌亦把設計風格定為gender fluid，有這樣的取向，究竟是不是隨波逐流？ Jovy表示：「我們希望這個現象不會只是一個潮流，有一天會變成平常事，不用再刻意提起。」她指出多元性別、性取向等觀念在外國已經很普及，不局限於特定的單一性別。「不要那麼認真去刻意定義自己或別人，男生有陰柔的一面，女生也有剛強的一面，希望每個人都能時刻記住將心比心。就像我們品牌的理念，每個人都可以重視自己的獨特之處，同時也尊重其他人的不一樣。」

香港vs.英國創意文化

無論是任何創意工業，也需要確立其商業價值，若得不到別人注視，作品不能讓人認識，做起來也沒有意思。對於兩名品牌創辦人來說，他們雖是土生土長的香港人，亦把品牌定為「香港品牌」，卻「聰明地」把品牌的創作基地設在倫敦，似乎也有商業因素的考慮。Jovy說：「其實香港的時裝圈有不少獨立品牌，但認識和支持本地時裝品牌的人，還屬小眾的一群。」她認為主流消費者仍然偏向選擇大眾化設計，還需要多點時間去消化創新設計與獨立品牌。相比起來，英國從市場到整體的創作氣氛似乎濃厚得多，Simpson和Jovy認為：「英國市場比較着重品牌形象是否獨特，再加上不論是政府或市民，整體風氣更加支持創意產業，例如英國許多大學的設計系課程都會跟業內人士溝通，幫助學生爭取實習甚至工作機會，也會為其爭取媒體曝光率。」兩地比較之下，香港似乎欠缺優勢，不過近年香港亦有不少機構培育更多創意人才，幫助本地時裝產業正面發展，兩人鼓勵大家：「其實香港還有很多跟得上國際水平的創意品牌，希望香港人可以勇於嘗試創立自己的品牌。」 ●

品牌名稱：SWEETLIMEJUICE

成立日期：2019年2月

品牌概念：市場上的貴金屬珠寶設計，尤其男裝作品，均是千篇一律。一杯帶點甜味的青檸汁正好滋潤乾涸喉嚨，同時為味蕾帶來一點衝擊。

貨品種類：□時裝 ■配飾 □化妝護膚品 □其他：

客群：■女 ■男 年齡：□15-25 ■25-35 ■35＞

銷售點：■實體店 ■網店 □IG store □直播 □市集 □其他：

生產地：□香港 □ 內地 ■ 其他 備註：英國

查詢：SWEETLIMEJUICE www.sweetlimejuice.com

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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