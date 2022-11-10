showcase：華麗風格 極繁美學 時裝如魔法鏡子 塑造形象

對一般人而言，每天照鏡，從鏡中打量自己的衣著打扮，然後對鏡微笑點頭步出家門，是每天尋常不過的事情。然而若鏡中呈現的是個倒影，又或者鏡子變了形，鏡中映照出來的你，又是否真實的你？鏡中呈現扭曲了的你，仍然是你嗎？Gucci創作總監Alessandro Michele就以鏡為引子，創作出2022秋冬季度的Exquisite Gucci系列。他將鏡子引伸成時裝，我們的衣著就如鏡子般反映自我形象，但我們是否要對這個自我形象深信不疑，他到底是真實的自己嗎？

運動服和華麗晚裝 自由混搭

Alessandro Michele覺得時裝就如魔法的鏡子，能夠將形狀放大縮小、擴張收縮，把形象替換、顛覆，從而締造出一個奇幻世界。通過時裝的多元和實驗，我們可以重新塑造一個與別不同的自我形象，過程中，也許讓人更懂得自己、更勇於表達自己。從Exquisite Gucci系列中的男衣女穿；反叛的龐克和高端剪裁的西裝；運動服和華麗晚裝的自由放縱混搭；以及Gucci與adidas兩個品牌的矛盾交纏，均展現時裝所能締造的驚喜與多變的可能。與今年6月初推出以便服和運動服為主的adidas×Gucci聯乘系列比較，確實為系列添上一種深度之餘，卻又不至曲高和寡。

貴賓室提升購物體驗

Alessandro Michele雖讓創意馳騁，卻同時兼得商業上的成功，因此品牌在行銷上也積極配合。有見香港在疫後時尚消費會有復蘇的勢頭，Gucci尖沙嘴海港城店最近正在擴建，重新裝修後將佔據一樓、地下及地庫3層，同時設有如中環置地廣場店的貴賓室（圖），既能提升購物體驗，那銷售額自然隨之增加。●

查詢：Gucci 2199 7728 （海港城店）

文：溫兆明

模特兒：Zhang Yu Xin（Model Genesis）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

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