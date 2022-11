當驚慄遇上創意 藝術連接社會恐懼感

Horror可能是近年最賣座的元素/感覺之一,例如被Netflix挖角的美國電視劇製作人Ryan Murphy拍下多部點擊率高的恐怖電視劇,到導演Jordan Peele的科幻電影如《訪·嚇》(Get Out)、《我們·異》(Us),又或是10月期間趁Halloween推出的多套電影。當中的共通點並非純粹的slasher見血驚悚電影,大都有明顯的社會議題。如Ryan Murphy的最新一季American Horror Story,便將同性戀、傳染病及BDSM文化結合。

由曾獲BAFTA最佳紀錄片提名的英國導演組合Iain Forsyth及Jane Pollard,與館方代表Claire Catterall共同策展的The Horror Show!:A Twisted Tale of Modern Britain,正正帶出社會議題與恐懼之間的關係。展內所指的Horror不單指恐怖片,而是橫跨藝術到影視文化,反映多個令人感到恐怖的社會議題。展覽分為3個主要展區,包括經濟及政治議題的Monster,關於潛藏的科技經濟危機和全球暖化問題的Ghost,以及探討女性主義和種族主義的Witch。

展覽分為3個主要展區

與Claire Catterall傾談時,第一件事想到的是展內沒有Damien Hirst如The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living或False Idol等多個以標本談及生死的作品。Claire回應︰「因為展地空間所限,很多本應囊括的藝術家也沒有納入。Damien Hirst的作品,特別是早期的,其實十分貼題。不過不少製造轟動話題的藝術家(Sensationalist Artists),也需要為藝術商業化負責,而他們的亮麗作品風格,並沒有反映到英國當時的社會議題,所以最後並沒有包羅其中。」

以1970年代英國為起點

以The Rocky Horror Show為靈感的展覽主題,順理成章地以1970年代的英國為起點。「其實全球各地都有恐怖文化,但每個國家如日本都有分別,很難一概而論。當然整個英國文化有不同的horror起點,如第一次世界大戰時的Blast雜誌及Vorticist派藝術家。最終選擇1970年代,是因為當時的恐怖系藝術及文化發展軌迹最為明顯,與過往發展對比分明。跟1960年代的美好相比,1970年代所有正面樂觀文化都全面瓦解。Glam Rock的誕生,David Bowie的冒起,反映當時年輕一代如何以文化碎片創新,帶起地下文化如punk、非裔藝術家的抬頭,與之前有很大差別。」

日常面對的恐懼

聯合策展人Iain Forsyth在開幕演說時,引用了美國導演John Carpenter的金句:Horror is a reaction; it's not a genre.,表示恐懼與社會之間的關係。「這個展覽所選的作品及藝術家,是以他們如何回應恐懼本身作準則,而非恐懼的類別。如展品沒有很多直接與恐怖片本身有關的東西,而是以日常人面對的恐懼為依歸。」展覽早於2018年開始籌備,但因疫情押後到現在才舉行。有趣的是展覽中沒有與人們對疫情的恐懼直接相關的作品。Jane Pollard回應指︰「疫情對展覽的影響有二:一是讓我們有更多時間精簡展覽,二是整個展覽共有約130多位藝術家參與,疫情令他們的參展意欲比之前更強,不少出色新作也在這個展覽中作首展。我們都希望以展覽說故事,很難說我們有一列細節準則來選取展品,反而我們是看哪些作品符合我的劇本。當中所選的大都較非主流卻更有趣,例如punk rock代表我們沒有選Sex Pistols,卻選了Poly Styrene。另一個特點,是這些展品大都並非博物館館藏,如Nicolas Roeg導演有關的展品,便是向他的妻子直接借出。」●

The Horror Show!: A Twisted Tale of Modern Britain

日期:即日至2023年2月19日

地點:Somerset House Strand, London WC2R 1LA英國

網址︰www.somersethouse.org.uk

