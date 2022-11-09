廚房說書人：意粉是由馬可孛羅從中國帶返意大利？

或許我們中國人實在太愛誇耀自己國家民族的光輝燦爛歷史和文明，因而不經不覺間開罪了別人而不自知。例子之一是在無根無據下，便說意大利人吃pasta其實學自中國，是元朝時，著名旅者馬可孛羅把麵食從中國帶返意大利云云。

實情是，馬可孛羅在1295年回到歐洲，但在此之前，意大利神學家Salimbene di Adam出版Cronica（《編年體》）一書，當中記述了1167年至1287年的歷史，內有提到托缽修士Giovanni da Ravenna狼吞虎嚥地吃lasagna（千層麵），書中也提到ravioli（意大利餃），老饗該知道，lasagna和ravioli就是意大利麵食中的兩種。換句話說，早於馬可孛羅從中國返歐之前，意大利一帶已經有吃麵食的記載。

有人指出，意大利最早的pasta，該是在西西里島出現的dried pasta（乾麵），即如今我們放在家裏儲存，到想吃時用沸水煮開那一種。馬可孛羅在意大利北部威尼斯一帶生活，乾麵則源於南意，兩者在地理上南轅北轍。

實情是，西西里島地理位置特殊，與歐洲、北非、中東三者毗鄰，自古以來就成了兵家必爭之地，是進攻彼岸跳板，曾分別被三地佔領過。一般相信，乾麵是由阿拉伯人發明並帶到西西里，是前者保存食物一種方法，而意大利一年四季陽光燦爛，又有強勁海風，具備把麵條吹乾和曬乾的天然條件，因此為阿拉伯人所用。

Busiate是最古老意大利pasta之一

事實上，早在1154年，阿拉伯地理學家Idrisi已經向西西里國王King Ruggero報訊，說毗鄰西西里首府Palermo東南邊小鎮Trabia，有乾麵生產，且通過海運大量出口其他地區，包括地中海一帶的伊斯蘭和基督教國家，同樣證明早在馬可孛羅之前，意大利人已經吃麵食。Busiate這種如今在Trapani（Palermo西邊另一城鎮）十分流行的麵食，便被視為最古老意大利pasta之一。當年我到當地旅遊時也有吃過，相中看到便是當年我在Trapani吃到的紅蝦busiate，至今仍回味無窮。到了12世紀，Palermo這個港口已經把乾麵發揚光大到全國，如運到意大利北部的港口Genoa，再由後者成了乾麵集散地，為縱橫四海的船員、旅者提供旅程中恩物。

意大利北部愛吃質地較軟的「生麵」，如lasagna、ravioli、tagliatelle、cannelloni；南部則愛質地較硬的「乾麵」，如macaroni（通心粉）、spaghetti（我們最常吃的「意大利粉」)，但無論是生麵還是乾麵，都比起馬可孛羅返鄉早出現至少幾十至一百年，所以我們中國人也不要太過自大了。

順帶一提，香港叫意大利粉，台灣叫意大利麵，究竟哪種翻譯較為合理？想到我們習慣把用稻米和米槳做的叫「粉」，用小麥和麵粉做的叫「麵」，我認為台灣叫法較為合理。

（本文參考自池上俊一《吃出來的義大利史》一書台譯本，世潮出版，2020年。）●

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文：蔡子強​（隔周刊出）