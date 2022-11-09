春酒淡 夏酒爽 秋酒醇 冬酒鮮 百變清酒 嘗出四季滋味

秋酒＝冷卸酒＝生詰？

10至11月，秋酒「當造」，就先說秋酒吧。秋收之後，winter is coming，天氣寒冷不利農耕，所以傳統上冬季是釀造清酒的季節，到新春時釀好的新酒會經過「火入」，在夏天冷藏，等到入秋才出貨售賣，這便是秋酒了。「火入」就是高溫殺菌，釀製清酒一般都做兩次火入，但秋酒卻只會做一次，這做法稱為「冷卸」，不再加熱便是「冷」，「卸」就是出貨的意思，有時酒標沒有漢字，而會寫出平假名「ひやおろし」的。溫故知新一下，不做火入的是生酒，只做前一次火入的是「生詰酒」，所以冷卸酒都是生詰；但反過來說，生詰卻不一定是冷卸酒，因為要合乎冬天釀造、春天火入、夏天儲藏、秋天出貨，才能稱為冷卸的。

因為經過大約半年時間的熟成期，冷卸酒的口感會變得醇和柔滑，因而獲讚譽為「秋上」、「秋晴」（有時酒標上也有這些字眼）。據說江戶時代釀酒師早習得此技法，但當時冷藏技術不足，只能小規模地儲藏，因此秋酒在當時屬「貴重品」。秋酒大多是醇酒，很適合熱燗來喝，當然也會配上秋天時令的秋刀魚、秋蟹、松茸等。對於秋天肥美的秋刀，香港人首選的吃法當然是刺身，但也可嘗嘗烤秋刀的內臟來吃，略帶苦澀，但佐以燗過的秋酒，回甘湧至，別有風味。

冬天限定 初榨雪見酒

冬天是清酒釀造的季節，酒造在12月到翌年2月尤其忙碌，但這段時間也會出產清酒，就是冬酒，也有另一詩意的名字「雪見酒」。清酒的原料是米、水及微生物，到三者混合並發酵酒精後，便要「榨取」（或稱上槽），即是將固體的酒粕跟液體分開，第一批榨出來的酒叫「荒走」，中段的叫「中汲」，最後的是「責」，而冬酒就是最新鮮的荒走，別稱為「初榨」。荒走又好，初榨也好，特點是香氣芬芳，十分新鮮，但因為釀造期較短，因此口感上較單薄或粗糙，有時酒精感強得有點刺激。冬酒最佳的配搭，當然是火鍋。在寒風颯颯的晚上，在東京街頭，呷口冬酒，吃個關東煮，頓覺暖意綿綿。

冬酒還有另一種很特別形式，名為「立春朝搾」。酒造要通宵達旦工作，務求在一天之內，完成榨取、裝瓶、貼標、運送等不同工序，讓客人可以在立春（通常為新曆2月4日）這一天品嘗到芳香十足、果味濃郁的初榨。立春朝搾出貨前還有一個特點，就是神社的主持會到酒造，或是酒造仝人會到附近的神社祈福，祈求喝下立春朝搾的人在新一年事事順利、身體健康或是生意興隆等。這個做法大約在20多年前興起，最初只得4000瓶立春初搾應市，但時至今日，已有超過45家酒造參與，當中如新政、男山等知名酒造都參與其中，推出市面的立春初搾已超過45,000瓶了。

華麗花果香 喝春酒賞花

過了立春，自然要說春酒了，別稱同樣富詩意，名曰「花見酒」，說的花，當然是櫻花了，所以春酒酒瓶很多時都用粉紅、桃紅等顏色，甚至利用「赤色酵母」做出粉紅色的酒體。春酒大約在3至5月推出市場，讓人喝酒賞花，相傳這種習俗在日本平安時代已開始，也有說是戰國時代關白豐臣秀吉在京都舉行大型的賞花祭典，與眾同樂，蔚然成風。

春酒除了顏色很易辨識外，香氣也偏向華麗風格，花香與果香並存，在繁花之中不會遜色，至於口感會較為清淡，但不是爽酒那種清冽，反而是較溫婉淡雅，是的，春酒大多是薰酒，所以配搭壽司、刺身都很不錯，當然，賞櫻野餐也不會大魚大肉，花見酒配些清淡簡餐便好。由於愈來愈多春酒推出，有些酒造別出心裁，以特別方法釀製，例如澤乃井的花見新酒，便用了「封燗急冷詰」技術，即是加熱殺菌後，將酒急速冷卻，這個做法是為了更能保留酒香。

夏天飲法 沙冰狀「霙酒」

過了戀愛般的粉紅花期，日本迎來太陽高照的盛夏，喝啤酒的人多，飲清酒的人少，是以清酒業界在約莫10多年前推出的「夏酒」概念，是市場營銷策略多於實際的技術相關，因此夏酒不像冷卸那樣，沒有太多清晰的規定。一般而言，夏酒的特點是不太着重香氣，有輕快利落的口感，適合冷飲，現在有些則像葡萄白酒那樣有明顯酸度，或者有點微碳酸，總之是帶着清爽的風格。

上期提過清酒還可以雪成沙冰狀飲用，其別名為「霙酒」，霙是雨雪的意思。做法是先將清酒放冰格約90分鐘，溫度要起碼達-18℃，由於清酒冰點約在-10℃至-7℃，因此此時將清酒倒入杯中，酒體會瞬間由液體變成沙冰狀。另要留意的是，製作霙酒，不要選擇有添加酒精的清酒如本釀造，因為添加酒精在化作沙冰的過程中可能會出現雜味。●

■胡蘇

曾經營威士忌酒吧的酒鬼、國際唎酒師，愛喝酒，也愛說酒的故事。

文：胡蘇

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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