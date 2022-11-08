論盡教育：何謂「有損校譽」？

保護校譽≠報喜不報憂

真人真事，姨甥女任教的一間小學，《教師須知》規定在學校發生意外，任何人都不准打999召救護車（俗稱白車），而應先召聖若翰救傷車，打999召白車要先得校長批准。王師奶直腸直肚，以為發生意外如撞穿頭、跌斷骨或流血不止，最快捷梗係打999啦，何以要搵聖若翰打前鋒？姨甥女話洞悉世情的資深教師說：打999，警車及白車多數齊齊到，兩車警號WeeWooWeeWoo響徹雲霄，驚動街坊鄰里。一般印象，警車到的地方，唔慌好嘢；為保校譽，所以寧選聖若翰墊底，無可奈何才call白車。用心良苦啊！倘若意外事因拖延失誤而引致死亡，一定會被社會責難處理不當，那才真是「有損校譽」。

1982年，監獄署改名懲教署，這小小的一個改名行動並沒有引起社會人士太大注意，但對香港監獄文化卻是徹底的改變。更貼切地反映部門不再單純監禁囚犯，而是「懲」和「教」並重。在懲罰之餘，給予一條更生之路，這是菩薩心腸的慈悲。也正如警務處長蕭澤頤呼籲不要把年輕人逼埋牆角，他們已承擔法律後果，社會應給他們讀書或工作機會。懲教署已改過去百多年監獄署的懲罰文化，寓教於懲，所以懲教署常有年輕囚犯參加公開考試的消息。正當警務處和懲教署都積極寬待犯過錯誤的年輕人之際，身負教育重責的教育機構反而以「有損校譽」為名，將盼望重新上路的學生拒諸門外。沒有教之育之理想的學校，它的校譽值幾多錢一斤？

無教育理想則無校譽

港大葉兆輝教授曾處理一個個案，一名曾參與反修例運動被捕及定罪的大學生，被某大學以影響校譽為由「踢出校」。踢出校的決定僅基於學校利益，葉教授強調大學應有教無類，給予已承擔刑責並有悔意的學生機會，他說：「拒絕了學生，更加破壞校譽。」他希望各大學（王師奶認為應包括中學）未來處理反修例定罪學生學籍時，考慮懲教人員等多方面意見，了解學生成長及為人，寬容處理，並以學生最大利益作決定。葉教授厚道，不指出懼怕「有損校譽」的大學是哪一間，又以阿M（化名）代替被踢出校的學生。幸好阿M爭氣，家人支持，懲教署寬容，葉教授協助，警務處長開明，阿M成功考入了另一間大學。

王師奶祝福阿M前程萬里，向有心人如葉教授等人致意，也期望從事教育的人有赤子之心，不要以鐵板的冰冷手段去自損校譽，否則在懲教署和警務處首長面前無地自容。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第422期]