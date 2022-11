英倫助鄰：淺談英國式民主制度

【明報專訊】近月英國政壇風起雲湧,首相府內上演一幕幕劇力萬鈞的宮廷劇,猶如英版House of Cards,連帶整個英國金融市場、匯價亦被牽動;首相兩個月內換了又換,但一般市民大眾又好像無份參與投票,究竟所謂何事?也許有些朋友對社會政治總是提不起勁,對事情的發展摸不着頭腦。但若然真的要移民英國,大家除了關心衣食住行大小事外,對英國政治制度有所認識,也是適應外國生活的基礎。更何况,將來想申請永居或入籍,須在Life in the UK Test考取及格成績,這些對民主政制的基本知識可是不可不知的呢!