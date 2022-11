荒失失在加家：不同氣氛下的Halloween

小朋友心目中的「大節」

還記得在香港,Halloween雖然也是不少商場活動的主題,不過說到最令人印象深刻的,莫過於當晚在中環蘭桂坊吸引大量遊人扮鬼扮馬,氣氛濃厚;但大部分出席的人都是成年人或青少年,小朋友只佔少數。如果你問小朋友對Halloween有什麼期望,我想應該大部分人都沒有太大感覺。

南瓜、骷髏、吸血鬼、巫婆放滿前院

至於身處加拿大,作為當地的「大節」,無論從學校或是小朋友間談論的話題,都感受得到節日氣氛;尤其是看本地人如何精心佈置住所,更能看出他們對這個節日的重視程度。通常在Halloween及聖誕節前後,不少住在獨立屋的家庭,都會在前院放置與節日相關的物品。例如在Halloween,南瓜可說是必備品,骷髏、吸血鬼、巫婆等與「邪惡」有關的裝飾都放滿前院,甚至配合不同的燈光效果來營造氣氛,花1、2個星期去佈置可說是等閒事。

trick or treat 糖果夠吃一年

而對於小朋友來說,最重要的環節當然是trick or treat。還記得去年各個小朋友們整裝待發,除了打扮一身與眾不同的惡鬼造型之外,還要穿上厚厚大褸,由家長接載他們到不同小區trick or treat。在這邊有一個不成文規定,小朋友通常只會去門前有Halloween裝飾並且開啟了前門燈的家庭取糖,若門前有裝飾(代表有為Halloween做準備),但沒有開啟前門燈(代表沒有人在家),也不會去取糖。通常小朋友們在街頭下車走到街尾,沿途約三分之一至一半的家庭都能trick or treat,而大人則順路看一看不同家庭的Halloween裝飾,街尾與小朋友匯合再去下一個地點。

還記得去年的Halloween正值周末,由黃昏開始出動,去了3、4個小區,兩兄妹的小背包及手挽籃都滿載而歸,收穫的糖果分量足夠食一年。至於今年,由於Halloween在平日,trick or treat環節只能縮短時間,花時間裝飾門前的家庭也較去年少,取得的糖果減少了。雖然對於小朋友來說未免有點失望,但作為家長,讓小孩子少吃一點糖果,都未嘗不是一件好事。

值得一提的是,trick or treat環節是正日限定活動,如果身處加拿大又想經歷Halloween氣氛的家長,就要留意。

文:吳一鳴

作者簡介:人到中年一家四口移民加拿大,由繁華的大城市突然走到鄉村城鎮,重新面對一堆新事物,與小朋友一起重新學習新生活。

