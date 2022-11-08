教育提案：自閉症兒童不願與人溝通？

臨牀觀察 記錄兒童行為表現

「自閉症譜系障礙」的光譜頗闊，患者在社交、認知、情緒、行為方面的困難和發展亦有所不同。對家長而言，較難得知子女在某些方面發展落後的原因。若要分辨兒童是否屬自閉症患者，需兒童精神科醫生或臨牀心理學家評定才能作準。言語治療師則可使用專業問卷，評核兒童在3大範疇的表現，包括：社交互動、溝通、重複及刻板的行為模式，並可根據臨牀觀察，記錄兒童在手勢、語言、社交、溝通、遊戲、模仿、目光注視等行為表現，提供報告給醫生或臨牀心理學家，作為評估溝通能力的參考。

自閉症兒童一般都有溝通困難。在非語言溝通方面，他們可能難以與人有恰當的眼神交流。在言語表達及理解方面，他們常常不能理解和運用情緒形容詞，如「傷心」、「失望」等，或不善於推理、解釋因果關係等較複雜的語言邏輯思維，語氣有時也顯得刻板或古怪。在社交互動方面，他們未能代入別人的角度思考，理解別人的感受，導致表現得與當時的社交情景格格不入，難與別人建立長久關係。

「想法解讀」練習 理解他人情緒

自閉症患者天生「想法解讀」能力不足，較難理解他人言語與行為的意圖，難於預計後果，亦不易建立同理心，導致明顯的交友及學習障礙。針對上述弱點，家長宜耐心教導自閉症孩子觀察和理解別人的「臉色」。家長可準備多幅簡單臉部表情的圖畫或圖片，介紹各種情緒狀態的臉部表情特徵，如開心時面露笑容、憤怒皺眉、哀傷流淚等，訓練子女透過觀察，學習理解別人情緒。例如家長可指着臉部表情圖畫的特徵，向子女發問：「這個是什麼表情呢？是開心還是不開心？」家長待子女回答後加以解釋，協助他們學懂留意別人的表情，推斷別人的想法，從而作出合乎情理的反應。家長還可介紹導致不同情緒的情境，邀請子女模擬各款表情，加深印象。家長也可在日常對話或親子閱讀時間中，向子女灌輸別人的想法、動機及情緒等資訊，以提高子女對這些資訊的敏感度。

如能提高自閉症子女的溝通能力，長遠而言可促進他們於學習、交友、身心健康、個人成長等多方面的發展。家長除了為子女安排參與學科和興趣班外，也應重點規劃子女專注學習溝通能力的時間，例如每天或每星期都安排時間專注親子互動，利用不同的教具，為子女提供高質素及密集的語言環境，並持之以恆。家長亦可善用志願團體如協康會、香港耀能協會製作的免費實體和網上教材以教導子女，幫助他們的社交語言發展。

文：田采釉（香港大學教育學院溝通、發展與資訊科學學部助理講師）

作者簡介：香港大學教育學院為本港主要師資培訓機構，致力對本港教育政策與發展作出貢獻。專欄內容由學院學者及導師（包括言語治療師）提供，分析教育問題，破解迷思。

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[Happy PaMa 教得樂 第422期]