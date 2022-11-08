教女無方：谷底不可怕

自我形象不足 自我批評是常態

我在學校主力任教高中，親手送過無數學生去考公開試。我們都理所當然地認為，面對那麼重要的公開試，學生自當全力以赴。事實上，偏偏有人在大家士氣高昂地備戰時選擇棄賽，中途退出。你以為那一定是成績跟不上、學習能力欠佳、力有不逮的學生嗎？那就錯了。這類學生不一定是保底一族，甚至其中有天資頗佳，只要肯溫習，在公開試中取得入大學的成績絕不是問題。這類學生自我形象不足，取得好成績當是僥倖，注視自己失分的地方，常怪責自己做得不好的表現，自我批評是常態，看不到自己優點，即使別人告訴他，他也不相信自己有好表現或會有好表現。看着這類學生很是痛心，是什麼東西消磨了他們的意志，熄滅了他們的希望？他們對自己的表現，是父母對他們的態度嗎？他們對自己的看法，也是父母一直灌輸的嗎？

我遇過更多的學生，即使位處名次成績谷底，仍奮力迎戰公開試，沉着面對無數測驗，調節心情去解讀如過山車的分數。這類學生目光不在名次，也不會被成績過於牽動，讀書的動力來自相信自己努力會帶來成果。他們最後未必入三大或神科，但那種能在谷底反彈的毅力，足夠面對人生各種挑戰。

只要不放棄就會有進步

蘇菲小學成績不穩，身邊許多學霸，朋友上台領獎，她只能在台下拍掌，也會有質疑自己的時候。我每次都告訴她會好起來，她每次都回應說媽媽說會好起來但好不起來，我再告訴她我相信她一定會好起來。追求名列前茅不切實際，要成績躍進也不是短時間可達，只要不放棄學習就會有進步，持續努力就一定會好起來。

培養孩子韌力更重要

想好了如何回應家長提問。我想作為一位中學生家長，擔心子女成績不逮，希望學校為子女額外補習是明白的，學校固然也有不同的保底措施去幫助學生。但細想，家長終極擔憂是什麼，也許不是校內名次、分數，是子女結束中學階段，能否升讀他心儀的科目。每間學校總會有人名次位處低谷，能否反彈非靠補習保底，一個中一學生的可塑度還高，路途還遠，培養出孩子的韌力、持久力、面對失敗的反彈力更重要，而這方面得靠家庭對孩子的肯定。

所以我請各位家長，無論子女成績如何，都要相信他們會進步，對他們的將來抱希望，好好愛他們。

文：蘇菲媽

作者簡介：中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

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[Happy PaMa 教得樂 第422期]