親子筆陣．玩創校長：細B與大Ｂ

有分「大B」還是「細B」，是因為香港報考幼兒園及幼稚園歲數的限制，根據教育局的規定，入讀幼稚園（K1）的兒童必須為2歲8個月或以上，而幼兒園（Pre-Nursery）的入學年齡則為2歲，若9月開學後仍未滿2歲，須待學童滿2歲後才能入讀。所以香港家長群所指的「大B」，指的是1至8月出生的孩子，「細B」則為9至12月出生。

「大B」發展相對成熟 面試較有優勢

孩子是上天給予父母最寶貴的小禮物，孩子出生的日子和時間，基本上都無法控制，正常來說也無法計算，為什麼坊間有一種說法，父母要規劃孩子在哪一個月份出世？這正因為過去有一段時間，受歡迎幼稚園學位競爭非常激烈，部分媽媽預備懷孕計算精準，為的就是讓自己子女成為「大B」。由於香港大部分幼兒園及幼稚園都在孩子入學早一年的10至11月舉行入學面試，如果預備入學孩子是「大B」的話，面試時因年紀比其他人大，在智力發展、言語發展及與人溝通等方面，會相對成熟很多。例如一個3月生日的「大B」與11月出生的「細B」一起參與10月舉行的K1入學面試，3月「大B」當時為2歲8個月，而11月「細B」為1歲11個月，兩名孩子在認知、大小肌肉發展等明顯應有大差別，如果幼稚園以單一評估方法的話，大家用常理都能知道「大B」一定較為有優勢。當然在策略而言，「細B」家長也可以考慮延遲一年入讀幼稚園，以上述例子來說，11月出生的孩子以2歲11個月的年齡參與10月的幼稚園入學面試，這樣的話孩子便變成「超大B」了。

以愛陪伴孩子一同成長

回歸一個簡單的問題，生小朋友是否一定要生「大B」？這就是我這篇文章的最重要主旨，作為父母應該看重的，是如何陪伴孩子走過人生每段順境、逆境，甚至乎困難的時間，有細膩規劃的生育固然是好事，但一個人的生命價值遠超於入學面試。幼稚園學前教育，也許只是孩子一生人成長的一小個階段，孩子出生在人世，可以說是一種緣分，也許是父母的一種天命，咱們作為父母的更重要是如何以愛陪伴孩子一同成長。今天作為教育工作者，我們更應清楚明白孩子因應不同年齡、性格、特質，而產生不同的學習需要，學校更加應該用多元化的評估方法及教學方法去教導孩子，真正做到因材施教，這才是發揮教育最大的裨益。

文：朱子穎（德萃幼稚園部及小學部總校長）

作者簡介：一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。

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[Happy PaMa 教得樂 第422期]