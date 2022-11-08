好去處：小水手走進駕駛室 揭開天星小輪秘密

文︰陳真紀

小皇冠童書館藉新繪本《渡輪小星的祕密之旅》面世，與天星小輪合辦船上體驗活動，邀請小朋友乘坐主角天星小輪「小星」，欣賞維港兩岸景色之餘，同時認識水手工作和學習航海知識。這天，一班來自中華基督教會協和小學（長沙灣）的學生便登上「小星」，齊齊學做小水手！

船長示範鳴笛 長短不同意思

第一站先來到駕駛室，同學們可近距離參觀控制台，並由天星小輪「世星」正、副船長親自為他們介紹駕駛室的各項儀器，包括船舵、專用指南針及雷達等。其間由船長示範鳴笛，副船長則解釋不同長短的聲音及組合，各有代表意思，最基本是「一右二左三退後」，「一短聲通知其他船我轉右，二短聲通知其他船我轉左，三短聲通知其他船我退後」。

天星小輪每天得以順利航行，除有賴正、副船長，背後還多得一班水手。今次活動，便有水手為大家示範「叉纜」和「解纜」，同學們都興致勃勃地圍在水手身邊，觀察他將斷掉的麻繩以「左邊搭右邊，右邊搭左邊」的方式接駁，同學們還親自拿起麻繩，感受水手每日拿在手上的重量。

一切準備就緒，小星終於「解纜」開船啦！在船上，大家一邊欣賞維港兩岸景色，一邊聽小皇冠職員講述《渡輪小星的祕密之旅》的故事。渡輪小星已經超過100歲，見證了維港的今昔變遷，曾與他一同出海的同伴都分開了，只剩小星一個獨自在海上，他很希望能再次與岸上的同伴相見。到底他能否成功呢？

講解航海信號及旗號知識

聽完故事， 副船長再次為同學們講解航海信號及旗號知識，他不單解說不同燈號的意思，還拿出一面藍白的旗號。原來這是國際及香港港口信號旗，一種讓船隻間可以清晰傳遞信息的溝通系統，同學根據手上的旗號表，學習分辨副船長所展示的幾面旗號，其中藍白色魚尾旗表示「有蛙人在海底工作，請遠離及慢駛」。

一年級的湛文迪說，今次活動勾起了他對天星小輪歷史的好奇心，「我想了解多點天星小輪以前的事，例如第一艘船的名字、船和香港的歷史」；六年級葉倚晴則覺得進入駕駛室的體驗最深刻，「平時是不能進去的，所以全部東西都令我大開眼界」。

小皇冠市場部主任陳惠詩（Jessica）表示，希望藉此活動，讓小朋友明白，在尋常生活背後，其實包含很多人的付出。同時透過真實體驗，帶領孩子走出書本，破除閱讀的限制，「我們不希望小朋友只將閱讀停留在平面，而是將它滲透在日常生活之中」。

「渡輪小星的祕密之旅」正接受報名，詳情可瀏覽小皇冠童書館facebook專頁（facebook.com/littlecrownmedia）的公布。

[Happy PaMa 教得樂 第422期]