採訪手記：超級「熱血」校長 助學生圓夢

守護不一樣的孩子

3年前因一次採訪，認識了譚蘊華校長，那時的她，還在一間肢體傷殘兒童學校任教，猶記得這位「細細粒」老師給我的印象，是超級「熱血」。當年，她幫助過一個又一個身體弱能的學生追尋夢想，包括替患有先天肌肉萎縮症卻創意無限的南亞裔學生摩菲亞穿針引線，在出版社支持下，把摩菲亞創作的多部繪本印刷發行；也曾幫助因病失明、立志當配音員的港生鄧珮淇，找來資深配音員龍天生傳授配音技巧，令小妮子最終有機會替兩部卡通片電影聲演幾句，一圓心願。

闊別3年，譚蘊華搖身一變，由教師變成東華三院包玉星學校創校校長，雖然身分不同了，但她初心沒變。那天，我們暢談了大半天，由她初入特殊教育界的無力感談到如何愈做愈起勁，也探討過香港融合教育的現况和出路，其間，她亦分享不少特殊學生鬼馬精靈的一面讓我知道。譚蘊華很着緊每一個學生，她甚至承諾，會一直守護這班不一樣的孩子，直到退休為止。

不過，今次訪問最驚喜的，是我倆意外發現，大家原來就讀同一間中學，譚蘊華校長竟是我的師姐！於是我們一起哼着校歌，緬懷着母校的校長和教師、回憶學校附近的美食……我很自豪，有這樣一位人善心美的師姐。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第422期]