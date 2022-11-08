轉彎技巧：窄路掉頭忌心急 睇後低波提腳要做足

Samuel提醒掉頭的3大要點：

一、煞車和轉彎要分開

Samuel指，當你準備改變方向，未到彎位之前，要先煞車或安全地減慢車速。緊記煞車和轉彎兩個動作要分開，轉彎時切忌同時煞車，「尤其在窄路掉頭，新手心急快速轉彎，當感到路面不夠位時才急煞，好易跌倒，應先減車速後轉彎」。

二、做好4準備動作

轉向前，Samuel提醒要做好4個準備動作：

1.看清後方沒有障礙物或車輛駛至，確保路面安全才轉彎

2.單車調至最低波段，即最輕腳可推動車輪，方便緩慢地轉彎。若維持高波段，要重腳才可推動車輪，隨時用力一踩，單車便向前衝，未必夠時間讓你慢慢調節角度去轉彎

3.腳部配合轉的方向，腳踏一高一低，轉右彎時提右腳，避免腳踏觸碰地面致摔倒，轉左彎時就提起左腳

4.運用最大路面闊度，當轉右時，車盡量靠左

三、視線帶動方向

「轉彎時，眼睛望向你預計單車走向的出彎位，通過視線轉移，騎車方向和路線就會隨之改變。」Samuel強調，轉彎時不宜心急，必須緩慢前進，就能安全改變方向。