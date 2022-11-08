上水來回米埔 大水管打卡 河畔慢騎 文青單車遊

今期〈由我帶路〉邀來Champion System單車隊領隊兼教練歐陽楚榮（Samuel），帶我們由上水踩單車至米埔，來回合共約30公里，輕鬆騎行約3.5小時。路線以平路為主，八成屬單車路，其餘為幽靜村路。沿途景觀充滿田園風味，雖然樹蔭不多，但初冬帶微風的日子踩一轉也不會太辛苦，適合新手享受單車樂。

我們一行3人下午1時許在港鐵上水站集合，由C出口經過綠色的士站前行，見路面泊滿單車，在單車停泊處上行人天橋，向右邊經新運路走約3分鐘，便到達上水單車匯合中心租單車。

取車後推車經過投注站入新豐路，一直走約4分鐘到街尾，在新豐路24號的鎮洋兄弟單車公司，旁邊穿過小路，經過石湖墟賽馬會遊樂場，便見到單車徑。採訪當日亦見不少駕車人士在新豐路附近的露天停車場泊車，然後踩單車經這小路入單車徑。在單車徑左轉沿寶石湖路前行，過了馬路後，路面便緩緩上斜，踩至路口轉左入隧道，出隧道後在遠處見到上水救護站，要提防重型貨車駛至。過了上水救護站，旅程立時由鬧市奔向田園路。

大水管動感一刻 捕捉獨特構圖

沿着彩園路入單車徑，向着第1個checkpoint：上水大水管進發。車友慣常會跟着單車徑前進，過橋跨過雙魚河到對岸，但那就會遠離大水管；Samuel着我們不要過橋，由單車徑轉入村路，這裏路面車不多，前進跨過石上河，左邊是雙魚河，右邊樹林間已見大水管在延伸。沿雙魚河向北踩，路口右轉入小路，便見到數條巨大銀白色水管。

上水大水管是東江水供港輸水管道，位處港鐵上水站至羅湖站之間，附近不時可見列車飛馳，亦是梧桐河與雙魚河交界之處。水管建於地面部分較多，縱橫交錯，構成充滿驚喜的畫面。場景驟眼看來有點混亂，幸好有Samuel教路，捕捉具個人風格的打卡相，例如氣勢不凡的大水管，以及長長列車駛過時的動感構圖。

在大水管遊玩半小時，繼續向羅湖方向踩，遠望深圳高樓大廈，與香港這邊的翠綠田園形成強烈對比；路口轉左跨過梧桐河，過河後路口轉右踩向古洞快景路，離開大水管只5分鐘，便到第2個checkpoint：羅太豆花，是車友喜愛的聚腳點。昔日這裏以12元豆腐花任食放題而聞名，雖然自疫情後放題已成絕響，12元只可享用1碗自家製豆花，但車友仍愛到這裏補給。

池塘畔大榕樹 根部縱橫交錯

稍事休息後，折返快景路口，轉右沿雙魚河前行1公里，路口右邊接回單車徑，踩在單車路上，右邊是河上鄉，左邊沿着雙魚河，就是塱原濕地，這段路值得放慢車速。相信觀鳥愛好者對塱原濕地並不陌生，除了米埔外，這裏亦是候鳥過冬的重要地方，是香港較大片和完整的淡水濕地。政府早年收回塱原濕地，計劃將此地區約37公頃土地（接近2個維園的面積）發展成自然生態公園，預計明年完成。

沿單車路前進約5分鐘，便到達第3個checkpoint : 河上鄉池塘邊大榕樹，是車友必到打卡位。河上鄉的池畔餐廳吸引不少拍友專程去打卡，只是略嫌少女風。愛大自然風味的車友，獨愛大榕樹的氣勢，縱橫交錯的根部，配上池塘映照婆娑樹影，運動健將也添加了文青氣息。

由上水救護站踩到河上鄉，所經路段都非常舒服，在河邊踩車，可以悠閒放空，欣賞景色。但由河上鄉大榕樹踩多1公里，轉右入單車徑古洞至洲頭段。單車徑兩旁景觀大變，由田園景變為繁忙馬路，輕鬆心情也要急掟彎，打醒十二分精神。

古洞至洲頭多重型車 新手宜推車

Samuel提醒車友，古洞至洲頭這段約1公里單車徑路面狹窄，中間至少有6個分岔路口，常有大型工程車進出小路，近乎10步便要停一停，推車過馬路。單車徑亦如斷截禾蟲。他說不論是單車高手或新手，踩這段路都要放慢。新手若未能穩定控車，以推車為上策。幸好捱過這1公里路段後，往後青山公路洲頭至新田段已大致暢順，基本平坦易行。

往後的單車徑都是沿着青山公路洲頭段、新田段前行，當單車徑轉入新潭路段，踩至路口交通燈位，Samuel帶領我們離開單車徑，轉右過馬路踩在青山公路米埔段，這條馬路交通不算太繁忙，新手若信心不足，可在行人路上推車；踩車前行約2分鐘，會見到路口豎立龐大路牌，寫着「担竿洲 米埔自然保護區」，路口左轉入村路，又可輕鬆踩車。

禁區前雀鳥天堂 賞隱世美景

由担竿洲路路口一直踩入米埔自然保護區出入口，放眼盡是魚塘景色。前行約2公里，踩至路的盡頭，便到達第4個checkpoint：米埔自然保護區出入口。這裏亦是自然護理員辦事處，接近觀鳥屋9號，景色較佳，魚塘附近不時有候鳥翱翔，不少遊人亦在此禁區前打卡影相。採訪當天，記者到達此處時已接近4時許，陽光打在兩邊魚塘上，波光粼粼，加上兩旁樹蔭映襯，既是雀鳥天堂，人在其中也如同走進隱世美景。

在担竿洲路遊玩後，原路折返，隨着陽光沒那麼熾熱，車速也自然加快；值得一提回到上水雙魚河邊時，單車徑右邊貼近塱原濕地，時近黃昏，光線射照角度較低，映襯着塱原濕地，美不勝收。雖然天色漸暗，仍有足夠時間慢騎前行，返回租車處還車。

■上水單車匯合中心

租車時間：上午9:30至晚上7:00

全日車租：$70

文：王惠芳

編輯：梁小玲

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