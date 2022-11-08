飲食Quicknote：送香港美酒佳餚巡禮優惠券

明報OL送出200套香港美酒佳餚巡禮2022免費電子優惠券予讀者，100元和150元的電子優惠券各100套。首100位參加遊戲的讀者可獲150元的電子優惠券乙套，免費體驗「遊『酒』海岸線」活動。第101至200位參加遊戲的讀者則可獲100元的電子優惠券乙套，免費體驗「創意雞尾酒」活動。即可到心儀餐廳酒吧，享用指定酒精飲品、小食或各款美食。

優惠券使用詳情：

link.mingpao.com/76682.htm

參加辦法：

1.讚好並分享facebook Mingpao OL專頁內送「香港美酒佳餚巡禮2022」優惠券的帖子

2.於此回答問題並填寫個人資料，就有機會獲得優惠券。名額有限，送完即止

得獎名單將於2022年11月13日或之前在Mingpao OL facebook 內公布

整理：陳詠詩