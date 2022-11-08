西班牙tapas bar 必吃迷你魷魚包、炸丸子

餐廳設計時尚，沿襲西班牙tapas bar特色，設有大量吧枱位，透過開放式廚房，可以看見大廚忙碌的身影。餐單很簡單，生蠔、火腿丸子、番茄包等經典前菜必不可少；52個月的伊比利亞火腿，用來下酒最好不過；當然亦有蔬菜類的沙律小食，先開開胃口。主菜方面，分海鮮、肉類和米飯主食，選擇不算很多，連甜品合共30款左右，明顯貴精不貴多。當中，最令人印象深刻的是Madrid squid bocadillo，去過馬德里旅行的都知道當地流行炸魷魚包，外形有點似我們的熱狗，在法包中塞入炸魷魚，好吃是好吃，但魷魚和法包都相對帶嚼勁，咬起來很費力。主廚Ronald將傳統味道改良了，改以烤香的brioche牛油麵包代替，吃起來麵包香軟，魷圈彈牙又不油膩，加上爽口的生洋葱及特製的墨汁蒜蓉蛋黃醬，香口又美味。

乳鴿燴飯加鵝肝 邪惡美味

主菜方面，最出色一定是燒烤，餐廳使用名牌燒烤爐Josper Grill，無論燒比目魚、燒雞，還是烤牛肋條都火候均勻，充滿燒烤香又帶肉汁。必食還有西班牙燴飯，以傳統大盤盛載，有黑漆漆的墨汁飯，又有以海鮮、龍蝦高湯熬成的乳鴿燴飯，完全體現Surf & Turf 海陸元素食材結合的美味，再邪惡點可以加$75升級加鵝肝，讓肥肝的香油融入飯粒中，更是滋味不凡。

■BÀRBAR

地址：灣仔船街9號地舖

查詢：2810 0008