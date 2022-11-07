養生帖：初冬保暖 按體質選方法

秋冬天感到寒冷時，到底有什麼方法可以最有效地保暖？根據每個人不同體質，保暖方法會不同。如果將人的體質偏性粗略地分為4種，可分為實寒、虛寒、實熱、虛熱。

實熱保溫不假外求

實熱體質的人會比較怕熱，夏天喜歡留在空調下，否則會大汗淋漓，甚至會感到煩躁易怒；即使在冬天，他們也可以穿短袖衣物而不覺得寒冷。實熱體質的人最佳保暖方法是利用自身的體溫保暖，只要穿著一些具有保存人體溫度的衣物，減少身體熱能量流失，就可以有效保暖。如果使用了外在方法保暖，例如暖爐等，會容易使體質偏性加重，從而產生各種不適。

虛熱輕量運動暖手腳

虛熱體質的人容易出現身軀和暖，但手腳卻冰冷的表現。他們在手腳冰冷的時候，並不會覺得寒冷，因為身體溫度是足夠，但礙於整體氣血不足，因此令遠離身軀的手足出現溫度差。虛熱體質的人比較適宜做一些輕量帶氧運動或伸展運動改善手腳冰冷的問題，但切記不能運動至大汗淋漓，否則會加重手腳冰冷。

實寒黐住暖爐 吃辛辣

實寒體質的人比較喜歡溫暖的東西，他們會比較怕冷，每到秋冬天，身體原有的疾病就會加重，亦容易出現各種痛症，適合使用暖包或暖爐。另外，實寒體質的人可以多食用辛辣的食物保暖，例如薑葱蒜等，都是能改善體質的食物。

虛寒長備外套 藥膳補身

虛寒體質的人多數都非常怕冷，直接被風吹到會感到不適，就算是夏天，也必須要長備一件外套在身旁，以防在空調下感到寒冷。虛寒體質的人難以自己產暖，必須靠外在的發熱物品保溫。另外，他們在秋冬季食用溫陽補身的藥膳，也可以達到良好的保暖效果。

保暖和其他養生是一樣的，每個人都有最適合自己的方法，如果方法用得不對，有可能產生副作用，造成不適。有關合適自己體質的養生方法和飲食，建議向註冊中醫查詢。

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文：蔡雪筠（香港中文大學中醫學院校友會會員、註冊中醫）