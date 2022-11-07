8公里跑步×8健身訓練 潮玩Hyrox 挑戰體能極限

專家指出，即使不為參加比賽，平時也可視Hyrox為一種訓練模式，有助增強心肺功能、消脂減磅兼提升體能。

Hyrox體能耐力賽2017年在德國發起，足迹遍及11個國家逾30個城市。「比賽針對近年流行的間歇訓練（interval training）、高強度間歇訓練（HIIT），融入不同體能訓練和耐力訓練。」將賽事引入香港的Hybrid Group執行董事尹俊堯指，「全球健身人士眾多，但一直沒有比賽針對他們，比較接近的是健美比賽、World's Strongest Man等，很少人能參加。Hyrox就填補這個空隙」。香港健身Guide調查組主席邱益忠留意到健身運動在香港流行，Hyrox可以讓健身人士見到健身的成效：「例如跟了教練之後，除了身形變得更fit、有腹肌之外，都會想知道其他方面的表現有沒有提升，這個比賽正正是一個測試。」

加入競技成分更有趣

亞洲運動及體適能治療中心首席物理治療顧問、物理治療師周錦浩表示，「Hyrox的8個健身項目主要是功能訓練（functional training），意思就是與日常生活有關係的動作」，如「農夫走路」像去買菜拿重物，「牆球高拋」就似把物件放入高櫃之上。另外，它將8個健身項目及跑步串連起來，不止綜合了功能及心肺訓練，亦要求爆發力和耐力，又有競技成分，整體來說比單一健身或帶氧運動有趣味，也可訓練到不同肌肉。

做高強度運動 睇3大指標

賽事分公開組和精英組，各有不同負重及運動次數要求，鬥快完成所有項目，平均完成時間約90分鐘，可單人或雙人作賽。尹俊堯指，「雙人組參加者需一同完成8公里跑步，但可以輪流分擔8個健身動作」，對體能要求相對較低。外國有73歲長者參加兼完成比賽，周錦浩認為，「不能用年齡去分誰人適合與否，應視乎身體狀况和運動習慣去決定」。如果一個青年人從來不做運動，不會因為年輕而適合參加。他建議參考科學化的身體機能指標，例如BMI、體脂比率、靜態心率等，各項指標達標準（見表）的人較適宜參與高強度運動。

建議操1至3季才參賽

周錦浩提醒，即使有健身習慣的人也不容輕視，「因為（8個項目）不是分開做，而是串聯起來，沒有練習過的話或會引致不同問題，如容易疲勞、抽筋、勞損，受傷機率較高……不會是練幾個星期就可以參賽」，但Hyrox技巧不高，不少外國參加者都說它是trainable，視乎個人能力，準備1至3季即可。

周錦浩表示，可以視Hyrox為一種運動模式，類似循環訓練（circuit training），但建議「在8個動作之外，加上軀幹、肩膊穩定訓練和自由重量訓練，就更完整」。

文：張淑媚、李欣敏

編輯：梁小玲

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