無定向學堂：培養護理知識 及早評估狀况 救樹從民間做起

空氣輸送管救石栗

中華樹藝師公會會長歐永森常表示，香港驗樹側重風險評估，少談國際間重視的健康評估。細問兩者區別，他稱風險評估如急救員初步觀察，到現場檢視樹木問題像枯、死、病、斷，有表格可剔選，如目前政府所用的個別樹木風險評估表格。健康則需長期監察生長狀况，包括土壤和護木方法等，他比喻像患病後的復元過程。「外國見到樹葉顏色不同、葉片變小了，都會派樹藝師去看。」他認為港府只着眼塌樹意外、忽略樹木對城市的長遠益處，此取態影響坊間樹藝課程少談健康，樹藝師的方案通常是修剪部分或移除全棵樹木，「香港沒幾個樹藝師做樹木健康評估、改善樹木健康」。

在香港，政府土地樹木按地點分屬不同部門，如公共屋邨的樹屬房屋署、郊野公園的樹屬漁護署、在未撥用政府土地而未有其他部門管理的樹屬地政總署。反而私人地段的樹木管理有時更加靈活。如大館監獄操場原有兩棵逾60歲的石栗，多年來樹根只透過地面裂縫或破損位通氣，早有衰退迹象，葉片變黄下垂。大館興建時，為抗滲防水，避免水浸，操場地面用上過萬粒細小鋪路石。但歐永森檢查後，見到此舉有礙石栗吸收養分，於是建議重鋪地面，在樹木5米直徑範圍，加裝地下空氣輸送管和垂直通風管。他說兩者在港首見，可以吸入新鮮空氣，並排走多餘水分，刺激根部延伸。枯樹生花，兩棵樹已成地標和遊人乘涼之所。

AI監察樹木傾斜度

大學校園草木葱蘢，也是樹木管理的試驗場。科大土木及環境工程學系教授王幼行在2018年見到颱風「山竹」吹倒多棵大樹，與團隊研發放於樹幹底部的感應器，監察傾斜角度。感應器用上長距離廣域網絡（LoRaWAN），實時和遙距傳輸數據，成本低、省電、省人力，「電池可以持續頗久，不需要常換電池，因有些樹生長的地方，不適合人經常去」。

感應器似監察人類心跳的智能手表，不同的是，樹木沒有劃一的傾斜角度作倒塌指標。「雖然文獻上會寫明多少度，這樣最省力和易管理，但那並不是樹木真正的反應。」研究下來，他發現樹木的兩點特質：第一是它們的傾斜度可反映自身狀况，「只是肉眼看不到，或樹藝師沒有量度」；第二是需長期監察，「香港有暴雨、季風，都是會令樹倒下的外力。看看樹的反應是什麼，會發覺有時比之前好，它慢慢恢復」。外力會訓練樹木的「肌肉」，令它根據生長環境調整，即向觸性形態發生（thigmomorphogenesis），受壓部位會生出較多木質素；承受拉力時會長出較多纖維素。。

光學雷達作大規模篩檢

感應器現研發至第五代，加進人工智能，按每棵樹的數據，預測一般狀況下的正常傾斜幅度，如偏離預測，會發出預警。「可以很保守統統砍掉，可不是一個好的解決方法。要砍很容易，可是它搞不好可以活下去。」感應器日後若能一併偵測病蟲害和破洞等，相信會更方便。但他說這些屬於傾斜原因，「測量只知道結果：這個人心跳很快，可是不知原因，要去找樹藝師做詳細檢測。很少說一個儀器可以量這麼多種東西」。研究最終目的是幫助樹藝師判斷，非取代其工作。其團隊曾參與賽馬會智慧城市樹木管理計劃研發階段。計劃於2021年結束，為8000棵位於人車流較多的路邊樹種安裝傳感器，發現約20棵傾斜角度異常，已轉交政府跟進，技術供樹木辦繼續使用。樹木辦運用不同技術檢查樹木如遙感多光譜圖像、無人機和移動測繪系統等，王幼行則建議不同技術需要互補，例如光學雷達LiDAR可先大規模快速篩檢，辨識有潛在問題的樹木，有需要再裝上感應器做長期觀察。

重新學種樹

歐永森稱香港到處是觀賞樹，但在多颱風環境，需要的應是抗風樹，「樹木健康應由挑選樹種和地點開始」。也早有樹木專家指出，香港驗樹治標不治本，長遠應檢視種樹方法。二戰後，政府大量引入強健和快速生長的外來樹種，加快郊野和市區綠化。數十年已過，外來品種包括台灣相思、紅彩木和濕地松多數步入衰老，漁護署「郊野公園植林優化計劃」自2016年起，每年撥出若干土地供NGO提交建議書，在選定的優化地點展開至少5年優化工作。疏伐老化的外來樹種外，NGO會種植多種原生樹苗，並邀公眾參與，香港地球之友是8個參與NGO之一，行政總裁洪藹誠說植樹時已需用上樹藝知識：「在植樹日，會有註冊樹藝師講解植樹技巧、生物多樣性。」由泥膽處理、挖洞深度到施肥位置等，要講解至少半小時。植樹後，NGO需確保植物存活率，時常與漁護署檢視護養方法，例子包括：

1)大欖郊野公園汀九引水道植林區

植林區有黃牛、野豬出沒，選擇樹苗時將哺乳動物考慮其中。山竹吹襲令植林區外露，於是補種較耐旱及抗風的原生樹苗

2)大欖郊野公園圓墩郊遊徑植林區

該地曾歷山火，芒萁和鱗子莎等野草叢生，原生植物難以自然繁殖，要先清除野草

3)鳳坑家樂徑植林區

地勢陡峭，故選擇種植能適應陡峭山坡的原生樹種如大頭茶、小果鐵冬青、油甘子

最近，他們嘗試在樹根放上麻布，防止雜草生長，以減少水分和養分流失。「見做了很多工夫，存活率都低，又不似被動物吃掉，就想方法。」因地制宜的植樹原則同樣適用於市區，不少原生樹種如木荷和山蒲桃等都適合綠化城市街道。

教育公眾 督促政府

受訪者均提到，市民如察覺樹木異常，應尋求專業人士協助，以免再發生梧桐寨村悲劇。長春社有為公眾和學校舉辦的樹木護養及風險評估講座，由註冊樹藝師主講。保育經理許淑君解釋目的不是要市民親自修樹。校園樹木多由園丁和教師打理，他們物色承辦商時，需學會分辨錯誤修剪工作，例如獅尾式修剪和去頂對樹木健康的影響。公眾方面，她希望藉講座和樹木地圖等印刷品，鼓勵市民一同監察，「雖然樹木多數屬政府護養，但都是社會財產」。政府提倡「城市森林」，減低熱島效應、提高生物多樣性，她說都要有大樹才收效，護養能令大樹在市區安全成長。市民日常可多留意樹木外觀，「如每天經過，幫忙看有沒有問題。樹腳有沒有長靈芝？樹冠突然大量落葉或出現枯枝等，就可以及時發現」，之後致電1823或通知關注樹木的團體，「鼓勵打1823，讓政府知道不是只有環團關心樹木，市民都有關心」。

她觀察近年政府有各種護養市區樹的方法，不只有斬樹一途，例如加大樹穴、用竹筒引導榕樹氣根至泥土，以及為樹冠圓渾的樹種如「爆炸頭」黃槿修葉（trimming），減少風阻。政府管理的市區樹木達170萬棵，她認為由多個部門監察，或比統一管理更有效率，惟建議需整理塌樹數據庫，加強抽檢時有倒塌的樹種如鳳凰木。老樹多在道路狹窄的舊區，修樹少不免要爬梯、封路，社會對此應有共識、多理解配合。連月意外頻生，她寄語公眾不要因此害怕市區大樹：「市民保育意識提升，可以令政府做好樹木管理。」

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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