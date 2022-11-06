在院舍大爆發前很早就提倡討論為無精神行為能力人士打針是否合乎防疫倫理的區聞海醫生今期撰文，列舉包括院舍探訪及「免針紙」等五大方面，思考社會在公共防疫上如何做到更公平。

旅遊仍有限制，足球世界盃兩周後在卡塔爾開鑼，但今屆鮮少聽聞有球迷親往觀戰，連忠實擁躉馬嶽竟也未開波已喊累，今期他先來一篇序幕前傳，稍後待真正開鑼有他的每周總結與前瞻。

「無名周記」寫美國中期選舉臨近下再度浮面的「民主告急」；香港這邊公共醫療人手告急，局長透露研究限制醫生服務年期，又以自己為範例打初心牌，但效果似乎變成進一步打擊已然低迷的士氣。

今期焦點談論的電影有兩部，一部是同時觸及1967及2019兩場社會運動的紀錄片《憂鬱之島》，網上就紀錄片拍攝歷史題材的倫理方面討論熱烈；另一部是剛在Netflix上架的《西線無戰事》，前者大多數香港人未有機會看，後者寫一戰，但也聚焦青年。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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