Nothing「唇膏」內藏12.6毫米動圈耳機 高音通透

新耳機採用舒適的半入耳式設計，充電盒用上輕巧的圓柱形外殼，設計靈感來自唇膏的外觀。官方指他們根據逾100名試用者的測試結果後，改良出更符合人體工學的耳機設計，對耳道的入侵較小，佩戴更舒適。而且每邊耳機僅重4.4克，全天候佩戴亦不覺累。

過濾逾100萬種雜音 通話更清晰

Nothing Ear（stick）內置12.6毫米大動圈單元，盡顯渾厚低音、清晰高音和豐富細節，卻繼續保持小巧，不會影響佩戴舒適度。新耳機使用高級的喇叭磁鐵及特製隔膜設計，提升功率和靈敏度，帶來清晰真實的原聲體驗。另外，為防止半入耳式設計引致漏音，耳機新增智能軟件去偵測佩戴耳機時的低音損失，還可調整等化器（EQ）調節音質效果。新一代的清晰語音科技，配合耳機收音咪和全新智能演算法，可以捕捉微弱的信號並過濾超過100萬種雜音，將交談聲與環境噪音分隔並放大，通話時不再受風噪和吵雜人聲影響。●

Nothing Ear（stick）規格

耳機續航力（連續聽歌時間）：7小時

充電盒續航力：約29小時

充電時間：約3小時

無線編解碼器：SBC、AAC

其他：藍牙5.2、IPX54防塵、可調整等化器EQ、10分鐘快速充電使用2小時

重量：約4.4g（單耳機）、約46.3g（充電盒）

售價：$899

網址：hk.nothing.tech