AirPods Pro 2消噪效果提升兩倍

依頭部動作、耳形調節音色

品牌稱，AirPods Pro 2的消噪效果比上一代高兩倍，而且配備全新低失真音色驅動器及特製擴音器，可在更廣闊的頻率範圍呈現更雄渾的低音及清晰通透的音色。通透模式亦得以進化，新加入「適應性通透模式」來進一步提升效能，藉着H2晶片更強的運算效能，更能阻隔嘈雜的環境聲音，例如車輛響號、地盤噪音，甚至是演唱會的音響喇叭，但同時無阻清晰聽到外界重要的聲音，如人聲等。

另一特別功能「個人化空間音訊」，用家接收的音色會根據頭部動作及耳形而調節。啟用功能前，先用iPhone的前置Face ID鏡頭建立用家專屬的「空間音訊」檔案，個人化空間音訊功能便能配合頭部追蹤，精準調校聲音輸出，在iPhone、iPad、Mac及Apple TV上享受度身訂做的音樂、電影聲音體驗。

兼用Apple Watch充電器

新AirPods Pro的操作亦有改進，耳機柄不單可以開關媒體播放，更配備觸控功能，輕輕向上或向下掃便能快速調節音量。另外今代的續航力亦提升不少，耳機使用主動消噪功能時聆聽時間長達6小時，比第一代多1.5小時；配合充電盒的話更可享受30小時的聆聽時間，比上一代多6小時。至於充電方面，今代除了對應MagSafe充電器、Qi充電器或lightning連接線，更可兼用Apple Watch充電器來充電，令旅行行裝更輕便。●

AirPods Pro 2規格

耳機續航力（連續聽歌時間）：6小時（消噪開啟）

充電盒續航力：約30小時（消噪開啟）

充電時間：約3小時

無線編解碼器：AAC

其他：主動式消噪、藍牙5.3、IPX4防水、個人化空間音訊、可調式EQ、無線充電、5分鐘快速充電使用1小時

重量：約5.3g（單耳機）、約50.8g（充電盒）

售價：$1849

查詢：800 908 988（Apple）