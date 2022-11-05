北海道拉麵 濃郁「出汁」熬足10小時

位於大埔的拉麵店皓月，雖屬小店，但為了做出北海道傳統拉麵，每個細節均一絲不苟。湯底是拉麵的主角之一，這兒的豬骨濃湯以大量新鮮豬骨加蔬菜，每日花上8至10小時熬煮至濃稠，當中更特別加入豬背脂油，將湯底香味跟濃厚度推至更高層次。至於另一主角拉麵，則與製作日本拉麵的本地南天麵廠合作，供應最高質素的太麵和白細麵，太麵的獨特曲線條容易掛湯，而白細麵口感細膩，吸汁度極佳，各有特色。

函館濃鹽拉麵是店中的招牌作，日本鹽的天然香味與湯底融為一體，奶白色濃湯帶着滿滿豬骨香氣，充滿濃醇風味；加上鹽的鹹鮮，令湯汁更具層次。拉麵上的叉燒亦相當精彩，有慢煮肩肉跟火炙腩肉，兩者均選用西班牙白毛豬肉質最嫩滑的部分，入口香軟，不乾不柴。

餐廳還推出假日限定美食——活龍蝦拉麵。由豚骨湯加入蝦油混合成味噌蝦湯，龍蝦則是當日到街市選購新鮮青龍蝦，雖然件頭較細，但肉質較嫩，吃起來爽彈又鮮甜，比急凍龍蝦更出色。大廚每次收到柯打後，即時將龍蝦屠宰並炙燒，燒製時整間拉麵店瞬即瀰漫龍蝦鮮香。另外，大廚在拉麵上滴下自家提煉的櫻花蝦油，提升湯底的蝦鮮味，讓大家味蕾大滿足！●

皓月

地址：大埔墟廣福道103地下C舖

查詢：2797 2088

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