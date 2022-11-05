居酒屋玩甜蜜變奏 煙熏帶子慕絲衝擊視覺味蕾

香港人總是無法抵抗日本菜的魅力，若加上創意變奏為打卡一流的菜式，必定更得大家歡心。位於灣仔的OZAKAYA主打破格居酒屋美食，餐廳位處1樓，沿樓梯拾級而上，會經過一幅型格獨特的LED特色牆，上面綴以香港藝術家的動畫和數碼藝術作品，更會根據時間和氛圍靈活轉換。

餐廳主廚陸希文（Jason）只有35歲，年紀輕輕卻擁有16年入廚經驗。他自小已愛下廚，初入行時是糕餅學徒，後來不斷自學精進廚藝，2011年加入Zuma集團，先後於香港、曼谷、上海等地學藝，並成為日本料理廚師，「可能是糕餅師出身，我認為每一道菜都必須有本身的鮮味，但亦要有驚喜，必須要有點甜味來吊出鮮味，所以在主菜中加點甜度，令到鹹鮮中帶着甜香，鮮味倍增。味道複雜外，我亦希望做到口感層次複雜，每一口也可能品嘗到鬆脆、軟嫩、鹹鮮、香甜，滋味也更加豐富」。

海膽多士配松露醬 啖啖甜美鹹香

先有賣相精緻如法國料理般的海膽多士配松露醬，靈感來自法式西多士。Jason先將多士浸醬油和木魚高湯，再加牛油及糖以慢火將四邊煎香，煎好後在頂部塗上一層薄薄的黑松露醬，最後放上分量十足的北海道赤海膽及紫蘇花點綴。一切開，已感受到多士的香脆，入口還有焦糖芳香及木魚高湯的鮮味，加上味道濃厚甘甜的海膽，每一啖都帶甜美鹹香，令人回味無窮。

煙熏牡丹蝦配帶子慕絲則是一道適合打卡的前菜，Jason將北海道帶子混合忌廉和牛油打成慕絲狀後放在玻璃器皿底部，再分別放上自家製刁草油、牡丹蝦刺身及青蘋果莎莎，顏色以清新的綠白為主調。為了增加嗅覺及視覺效果，他特別注入熏香味清新的櫻花木煙熏，其木香比蘋果木更適合配搭清淡的海鮮，再加上帶微酸的莎莎，以及輕盈細滑的慕絲，愈發襯出刺身的清新鮮味。

甘鯛立鱗燒 尼泊爾咖喱添鮮甜

Jason曾在曼谷工作多年，甘鯛立鱗燒配尼泊爾風味醬汁的靈感，便是來自當年在曼谷餐廳工作時的員工「福食」，「當時的廚房有如聯合國般，有很多不同種族的同事，會輪流炮製自己家鄉美食作為福食，借機交流烹調心得。記得有尼泊爾同事做的家鄉咖喱相當出色，這道菜便參考了他的做法，以番茄、芫荽、香料等打碎後煮成，味道香濃。我特別混合日本味噌，提升醬汁的香料味外，更增添鮮甜味道，這咖喱醬汁配魚鮮便最好不過」。他將鯛魚以高溫油炸表層製成立鱗燒，配上冶味咖喱汁，非常開胃。而伴碟的菜蔬中更有Jason自家醃製的醃茴香，酸爽有致，有助清新味蕾。

至於甜品北海道牛奶脆片配紅豆，則是Jason的拿手好戲。全白色甜品看似平平無奇，卻又層次十足，底部是以咖啡混合檸檬精心製作的甜點醬（pastry cream），然後放着紅豆及以紫蘇葉略醃過的士多啤梨，接着是牛奶雪糕和脫水牛奶泡沫脆片，每層帶有不同味道及層次，集合了香滑、酸甜、軟脆，層次豐富。

OZAKAYA

地址：灣仔莊士敦道74至80號1樓

查詢：3702 5245

文：古月淇

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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