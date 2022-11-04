音樂游走原始未來 舞，就是棕色

來自韓國魔童之桌現代舞團（Modern Table Contemporary Dance Company）的金在德（Kim Jae Duk）是活躍於國際舞台的編舞家，訪問期間正身處阿根廷，參與當地舞蹈節。2018年，他與香港城市當代舞蹈團首次合作《跌宕》，更獲 2019香港舞蹈年獎「傑出配樂設計」；下月再續前緣，為《棕色》編舞及原創音樂。

刻意「非人化」 用面具遮蓋臉容

今次演出《棕色》，金在德認為不如《跌宕》那麼重「亞洲感覺」，但更着重視覺效果。他解釋：「過往我更注重身體，但今次我想有關視覺，因此我們也將顏色放入其中。」至於為什麼是棕色？「很簡單，這是舞蹈的顏色。」

「我舊有風格是比較『人化』，但有一天我想試試隱藏舊有的東西。」金在德說，所以今次演出製作了面具和爪，呈現「非人化」的一面。面具遮蓋了臉容，因為「不想在臉孔上表露感受」，「平常我很喜歡這樣做，但今次我不想」。無論面具和爪都是他受動畫和電影啟發得來，兩者混合了不少參考對象，已經分不清受誰啟發較多，但目的都是創造「自己的風格」，將原有參考隱藏，讓觀衆感受全新的創造。在《跌宕》中，觀衆在表演中明顯找到一些傳統，但今次就截然不同，傳統只是「啟發」，悄悄隱藏在《棕色》之中。

對金在德來說，「音樂和跳舞是一個整體」。因為當他創作的時候，作曲和編舞是同時進行，當作了一小部分樂曲，他就會想到舞蹈的一小部分，反之亦然。今次演出的音樂設計也別出心裁。第一首歌相較輕柔，並帶有原始的感覺。第二首歌相較着重節拍，金在德認為有點像hip-hop風格。他將傳統樂器放進音樂中，但令觀衆無法識別出是哪種傳統音樂，用「原始的聲音製造具未來感的音樂」，如韓國傳統樂器牙箏。

早於今年7月，金在德曾來港開辦工作坊，讓香港舞蹈藝術家了解《棕色》的舞蹈——與他們慣常習慣大有不同。他憶述工作坊當時的狀况：「他們最初不明白做什麼，但他們想嘗試一下。」最終他們都明白到，為什麼金在德只給2至3樣事來做，因為要從不斷重複中觀察。他亦留意到香港舞蹈藝術家與自己的不同——香港舞蹈藝術家糅合了古典元素，「但在我的舞蹈動作中，沒有古典的感覺」。

韓編舞家讚港觀眾識欣賞

金在德在2002年開展其舞蹈生涯，至今恰好20年。2006年大學畢業後加入業界編舞，2010年更開始獲邀到海外舞團編舞。韓國政府亦有資助他到海外演出，但項目限額較少，「如果我有4至5個（海外）邀請，我就做不了」。整體而言，他覺得韓國「現在對舞蹈的支援十分活躍」，雖然部分韓國大學取消當代舞主修，但不少韓國大學仍可主修當代舞，跳舞比賽機會甚多。儘管韓國當代舞如日方中， 金在德反倒更欣賞香港觀衆，覺得他們比較懂得欣賞當代舞；相反在韓國，無論人才或觀衆都被K-pop搶奪，未必有太多韓國人懂得欣賞當代舞。

■棕色

日期及時間︰12月16、17、23、24日（晚上8:00）；12月18、25日（下午3:00）

地點︰香港文化中心劇場

票價︰$280

網址︰bit.ly/3TPhiQ4

文：嚴嘉栢