芋泥×奶蓋 蛋糕玩創巴斯克芝味

【明報專訊】巴斯克芝士蛋糕是近年甜品界新貴，而它竟然與傳統芋泥擦出新火花。人氣巴斯克芝士蛋糕店Soulgood Bakery不斷追尋新意，在今年實體店開幕時推出每日限量的炙燒奶蓋芋泥巴斯克芝士蛋糕。蛋糕以招牌軟心半熟巴斯克芝士蛋糕層為底，中間夾入一層香滑軟糯手工芋泥，蓋上一層香滑奶蓋後，再用火槍炙烤出一層薄薄的脆口焦糖，4種層次卻能做到整體感覺甜而不膩。品牌創辦人Anjaylia Chan表示，一般的巴斯克芝士蛋糕以單層為主，故她嘗試以多層的巴斯克芝士蛋糕尋求突破，不過要製成豐盛的口感，難就難在要尋找適合的食材來配搭。